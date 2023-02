Ucraïna / @EP

La guerra d'invasió de Rússia a Ucraïna fa 1 any. Una guerra reiniciada el 2022 que havia començat el 2014, instigada ara de manera oportunista pels interessos econòmics dels EUA.

Qui està guanyant i qui està perdent amb aquesta guerra?

Perden Ucraïna, Rússia, i la Unió Europea, amb Alemanya al capdavant.

Segons estimacions del Pentàgon, perden tots i només guanyen els EUA .

Segons els seus càlculs ja hi ha 240.000 víctimes : 100.000 soldats russos, 100.000 soldats ucraïnesos i 40.000 civils han mort o han resultat ferits fins ara.

Òbviament l'economia dels dos països està patint un deteriorament gravíssim, que repercuteix directament en l'empitjorament de les condicions de vida dels seus ciutadans, i que condicionarà durant molts anys les seves generacions futures.

Rússia ha invertit 300 mil milions/€ en aquesta guerra i el seu PIB ha caigut un 7% el 2022.

Alemanya, que fins abans de l'inici de la guerra era el motor econòmic de la UE, n'ha vist paralitzat l'avenç. Estudis europeus xifren en 260.000 milions/€ les pèrdues alemanyes per atacs directes a les instal·lacions gasístiques de Gazprom, per danys d'inversió i lucre cessant.

L'encariment de les primeres matèries, producte de la guerra , ha elevat els preus a un 15% de mitjana per al conjunt de països de la UE i la inflació a un 10%. Conclusió: tots els europeus som ara més pobres .

Només guanya els EUA. Tot i que els EUA són la 1a potència econòmica mundial, la seva economia va romandre en recessió durant tot l'any 2020 .

Després d'1 any de guerra venent armes, gas, petroli als contendents i als països de la UE que donen suport a Ucraïna, 5 vegades més cars que el 2020, Els EUA han sortit de la recessió i han crescut un 0,6% el quart trimestre del 2022.

La Xina és la 2a potència econòmica mundial, i la seva economia estava en constant ascens des del 1980, amb un creixement mitjà del 10% anual.

Operadors internacionals estimaven que en un període no superior a 5 anys la Xina avançaria als EUA . L'hegemonia econòmica dels Estats Units des de la 2a Guerra Mundial estava en perill. Des d'aleshores els EUA es van convertir en el banquer d'Europa, però ara la Xina és el banquer dels EUA, en haver finançat una part del seu deute extern.

Els estrategs financers nord-americans, aprofitant les contradiccions internes de russos i ucraïnesos, han dissenyat un escenari de nova guerra mundial per poder dinamitzar la seva economia, venent subministraments imprescindibles per mantenir aquesta guerra: armes, petroli, gas i matèries primeres.

Aquesta és una tasca ordinària dels estrategs nord-americans ja que, dels 248 conflictes armats que s'han produït a tot el món des de la 2a guerra mundial, 201 han estat iniciats pels EUA. Provocar guerres al món forma part del seu negoci d'exportació i dominació.

Entre els possibles escenaris per a guerres immediates, la més latent era la de la regió del Donbàs a Ucraïna, en conflicte permanent des del 2014. Només calia provocar el gegant rus, recolzant la causa ucraïnesa, perquè aquest entrés al drap. I Putin va entrar com un elefant en una escombraria.

Ni els EUA ni Rússia són models socials a imitar per a cap progressista.

Rússia va abandonar el sistema econòmic comunista amb la caiguda del teló d´acer i la desintegració de l´URSS. El seu model econòmic actual és el capitalisme de mercat, igual que el model que segueix els Estats Units la UE i la Xina.

Els seus indicadors socials, econòmics i de qualitat de vida, no són gens envejables:

La taxa d'homicidis a Rússia el 2020 és de 7,33 per cada cent mil habitants. El 2020 es van produir 10.697 assassinats ; 29 assassinats cada dia.

Als EUA la taxa de criminalitat, amb 22.900 assassinats i homicidis el 2020, és de 6,9 per cada 100.000 habitants . La més alta a l'últim quart de segle, segons l'FBI; i segueixen amb les matances a col·legi i espais públics. Tot abans de limitar els interessos de la Societat del Rifle i de la indústria armamentística americana.

Perquè puguin comparar, Espanya amb 298 assassinats el 2020 té una taxa d'homicidis de 0,61 per 100.000 habitants. De les més baixes del món.

Respecte a índexs de corrupció en el rànquing dels 194 països del món, Rússia ocupa el núm. 44, Espanya el 146è (ex - davant de l' afaire del Barça) i els EUA el 155è. És a dir, som més corruptes que els EUA, però més honrats que els russos .

L'esperança de vida en néixer, a la Federació Russa és de 73 anys, davant els 79 dels EUA i els 83 d'Espanya; i això està directament relacionat amb la qualitat de vida de cada país; sobretot del nivell datenció de la seva sanitat pública.

Espanya ja ha donat més de 250 milions d'euros en ajuda militar a Ucraïna i s'ha implicat en l'ensinistrament de material i tropes.

Mentre els EUA segueixen encoratjant i armant el Marroc, ens ha imposat comprar-los a l'altra banda de l'Atlàntic el gas liquat un 50% més car del preu que fins al 2020 ens subministrava Algèria i un 40% més car que el que venia Rússia a la UE.

Els EUA per mitjà dels acords OTAN + UE ens han imposat incrementar la despesa militar fins a un 2% del PIB , -30 Mil Milions/€- per comprar-li les armes que ells produeixen.

Els EUA ja han aprovat una primera venda d'armes a Espanya per valor de 90 milions €.

El deute extern d'Espanya ja arriba a 1 Billó i mig d'€ , condicionant el creixement econòmic i hipotecant el nostre futur i el dels nostres fills i néts durant moltíssims anys. Mentre que les inversions públiques a Sanitat i Educació decreixen, s'estan incrementant les despeses militars.

Els EUA estan incrementant la presència de les seves tropes en bases militars a terra espanyol.

Res no fa pensar que aquesta guerra vagi a parar ben aviat. Ben al contrari, J. Biden i J. Borrell, d'una banda i V. Putin de l'altra, continuen encoratjant l'escalada militar de manera absolutament irresponsable.

Parem aquesta guerra. Promovem la pau!

Tornem a sortir al carrer com amb la guerra de l'Iraq el 2003. Sí, aquell en què ens va embarcar Busch i Aznar amb l'excusa de les armes de destrucció massiva, que no eren més que un pretext per espoliar el petroli iraquià, a benefici exclusiu dels EUA.

Organitzem mobilitzacions ciutadanes a favor de la PAU a totes les ciutats d'Espanya, com ja estan fent els progressistes a les grans ciutats d'Europa: París; Londres; Frankfurt; Promovent un clima social de mobilitzacions que exigeixin l'alto el foc tant a Rússia com a Ucraïna , fent-los veure que són peons, ximples útils, al servei dels interessos econòmics dels EUA.

Demandar la neutralitat bèl·lica d'Espanya. Generant un clam d'exigència dels espanyols cap al nostre govern perquè declari oficialment la neutralitat d'Espanya i deixi de contribuir a aquesta escalada militar, de conseqüències impredictibles, que ens pot abocar a una 3a Guerra Mundial.