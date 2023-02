Pere Aragonés beu cafè irlandès i Felix Bolaños menja botifarra

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la líder del Sinn Fein Mary Lou McDonald, a Dublín (Irlanda).

El mateix dia que es coneixien els resultats del Centre d´Estudis Opinió (CEO) sobre la valoració de l´acció del Govern de Catalunya, el president Pere Aragonés iniciava el seu viatge oficial de dos dies a Irlanda. Una visita que ha agafat per sorpresa tothom. Tot i que se suposa que hauria d'estar planificada per endavant, les agendes es fan amb temps, res no es deixa a la casualitat -o sí?-.

Segons els resultats de l'enquesta del CEO, la ciutadania –se suposa que enquestada– atorga un 4,4 de nota mitjana al govern de la Generalitat, és a dir, un suspens que també rep en polítiques de: lluita contra la pobresa, el canvi climàtic, l'impuls a l'economia, sanitat, seguretat i educació pública. Totes de vital importància per a la vida de les persones.

Per contra, els àmbits de gestió com ara la promoció del català i la cultura són els millors valorats. Mentre que el suspens més gran del Govern se l'emporta la comunicació. Al voltant del 79% dels enquestats afirmen que el Governno sap explicar béla seva gestió l?acció de lexecutiu i per què pren les decisions. El percentatge puja al 87% entre els més grans de 65 anys. I això que tant TV3, com Catalunya Radio, mitjans “públics” – del Govern– s'emporten un bon pic de milions i resulta que no comuniquen bé els missatges. Serà perquè la majoria de persones passen d'aquests mitjans pel seu sectarisme? A aquests mitjans cal afegir-hi els “amics” regats amb publicitat i subvencions abundants. Tot i això, el govern de Pere Aragonés no comunica bé.

El suspens en polítiques socials hauria de preocupar-lo del Govern, per la situació que es viu al carrer i que sembla que no s'assabenten els al·ludits. Per això la pregunta és: Ara tocava el viatge a Irlanda? Crec que no, per molt significatiu que sigui el missatge que es vulgui donar des de la plaça de Sant Jaume al palau de la Moncloa, amb un emissari pel mig a la figura del totpoderós vicepresident del govern Félix Bolaños , que mantenia una reunió gairebé clandestina per intentar aplacar el cabreig monumental del president de Catalunya per les últimes decisions del Tribunal Suprem de mantenir la inhabilitació a Oriol Junqueras - ja es veia de candidat- i la postura de la Fiscalia de Catalunya a l'escrit que acusa Josep María Jové i Lluís Salvat de malversació agreujada pel fet que els considera “els arquitectes del referèndum il·legal de l'1-O”.

En aquesta reunió que les parts han qualificat de privada -de veritat que s'ho creu algú?- ha estat filtrada pel diari de capçalera del PSC -ERC també?-. S'ha volgut relativitzar la situació, màxim quan “gràcies” al PSC, Aragonés ha pogut aprovar els primers pressupostos en solitari. S'espera que els republicans, que tenen garantida la seva legislatura pels socialistes catalans, facin el mateix Pedro Sánchez per al que queda de legislatura. És una mena d'intercanvi de cromos, amb l'enuig dels canvis de l'eliminació del delicte de sedició i els canvis en el de malversació. Aquest ha estat un dels punts de la tensa reunió. El que és bo de Bolaños és la capacitat de resistència que demostra, la seva paciència, diuen que és una de les seves virtuts, que en aquesta ocasió li ha valgut i s'ha empassat el viatge d'Aragonès a Irlanda, un dels models de l'independentisme. Aragonès tindrà el miratge del país que diu que és un dels més rics d'Europa, però no ho és tant? Seu de moltes multinacionals, pels impostos baixos, xoca amb l'economia local.

Irlanda es beneficia de ser una economia oberta, pertanyent a la Unió Europea, cosa que la fa molt atractiva a la inversió, encara que en els darrers temps ha d'aplicar la pujada d'impostos. Fins ara, la dependència d'Irlanda de les multinacionals era aproximadament el 32% de tots els llocs de treball allà van ser en multinacionals i aquests treballadors suposen el 49% de tots els impostos sobre l'ocupació. No són bons temps per als irlandesos.

Potser per desafiar el govern d'Espanya, Pere Aragonés s'ha reunit amb la presidenta del Sinn Féin, Mary McDonald , amb foto inclosa i roda de premsa de tots dos. McDonald, en una intervenció d?equilibri, va dir que reconeixeria una hipotètica Catalunya independent si fos el resultat de la voluntat democràtica. Amb aquesta declaració, Aragonés ja s?ha quedat content, com si l?estratègia marcada li hagués donat resultat. Serà així? No. Com a contrapartida, el cafè irlandès, o el whisky, se li haurà ennuegat amb els resultats del CEO que no són per fer coets i haurien de preocupar-lo, perquè segons diuen “les persones són el primer”.