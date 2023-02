El postureig de Colau i Aragones, un mal exemple

Nadia Calviño, Ada Colau, Pere Sánchez, Núria Marín, Felip VI, Pere Aragonès, John Hoffman i Pau Relat a la reunió sobre novetats del Mobile World Congress (MWC) @ep

Estem immersos en una cosa tan degradant, poc professional i lamentable de la política del postureig que fan algunes de les persones que tenen responsabilitats de govern. Postureus que volen donar a entendre la “dignitat” dels seus principis -ideològics?-. Res més lluny de la realitat. Els que guanyen eleccions, perquè els han votat, sempre solen dir en els seus discursos d'investidura la famosa frase –que ja ningú no se la creu– “governaré per a tots”. Una frase que queda per a la història d'aquells que tenen memòria o hemeroteca, La realitat es deixa veure al cap de poc temps de fer-se amb el comandament. Els polítics poden mentir, no complir i fer el que considerin sense importar-los allò que pensa la ciutadania, que no els súbdits com alguns/es es pensen que són els votants.



Aquest dilluns Barcelona s'ha convertit, una edició més, a la seu del Mobile World Congress , un esdeveniment que mostra la ciutat comtal com a aparador de les noves tecnologies. Al voltant del mateix es reuneixen les empreses més avançades que volen mostrar els nous productes. És una gran ocasió de vendre, Barcelona, Catalunya i Espanya. Així ho han entès des del primer moment els governs encara que amb visions diferents.



En aquesta edició, ja de normalitat - sense covid- com és costum, al sopar previ ia la inauguració del saló acudien el Rei Felip VI , el president del govern, Pedro Sánchez i altres autoritats. Com també sol ser habitual, i amb la tàctica de postureig, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i el president de la Generalitat, Pere Aragonès , han plantat el Rei -i de passada el president del Govern- absentant-se de la salutació protocol·lari com a mostra de rebuig a la monarquia. Això sí, després s'han assegut a la mateixa taula a sopar i han saludat el monarca, sense focus. Un gest contradictori i impropi dels que diuen “governar per a tothom”. Un cop més han quedat patents dues coses: que només governen per als qui els voten i dues, que han donat mostra d'una manca de respecte, així com eludir la responsabilitat del càrrec. Li entra als sous. Felip González deia que “en governar vaig aprendre a passar de l'ètica dels principis a l'ètica de les responsabilitats”.



Si l'alcaldessa de Barcelona i el president de la Generalitat obren d'aquesta manera, saltant-se les normes, l'hospitalitat, l'educació, l'obligació del càrrec, per què els ciutadans no poden fer el mateix davant seu i passar de les normes que demanen respectar? Senzillament perquè els seus actes no tenen conseqüències ia més volen demostrar que ells estan per sobre de tots, fins i tot de la mala imatge que donen no només a Espanya, sinó al món. No els importa, les obligacions són a la carta. Gandhi deia: “És incorrecte i immoral intentar escapar de les conseqüències dels actes impropis”.



La imatge de Colau i Aragonés, un cop més, ha estat lamentable i innecessària. Alguna vegada deixaran de fer el numeret i comportar-se com correspon als seus càrrecs? Els exemples els tenen al davant: el Rei assisteix i no s'hi oposa a res, igual que el president del Govern. Tots dos compleixen les seves obligacions, encara que més d'una vegada empassin saliva. Saben que és el que els toca, són un exemple que haurien d'aprendre el duet de la Plaça Sant Jaume. Deixin el postureig de costat i assumeixin les seves responsabilitats, els agradi o no.