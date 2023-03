Ferrovial, empresa mimada a Espanya, se'n va a plantar tulipes

Foto: EP

Hi ha un refrany castellà que plasma molt ben determinades actituds o comportaments: “Cadascú fa pujar la brasa a la seva sardina”. Això és el que han hagut de pensar els “mandamasos” de l'empresa Ferrovial que, aquest dimecres, que no és de cendra -l'enterrament de la sardina ja es va fer el 22 de febrer passat-, quan anunciava la deslocalització de la seva seu, que , segons explicaven en nota de premsa, es muda al país de les tulipes, la mantega i alguna cosa més: els Països Baixos, abans Holanda.

Rafael del Pino, president de la multinacional, apuntava com a causa de la seva marxa la inseguretat jurídica , amb canvis legislatius continus, incertesa i hostilitat, com el factor clau de la sortida. Recordeu que els Països Baixos és una zona on els impostos són més baixos. Per això s'ha quedat com a zona que agrupa les seus de grans empreses. Unes 80 de les 100 empreses més grans del món tenen la seva seu en aquest país.

La notícia, que es pot considerar com la notícia econòmica de l'any fins ara, ha caigut com un gerro d'aigua freda al govern de Pedro Sánchez, que veu com els últims temps els problemes se li acumulen. Ferrovial no és una empresa qualsevol, és una multinacional de prestigi que ha crescut a l'empara de les diferents administracions, que l'ha fet gran. La vicepresidenta Nadia Calviño declarava que “des de l'executiu considera errònia la decisió, no acceptable” i demostra “una falta de compromís amb Espanya, a la qual deu tot allò que és”.

Tot i que ara es vengui, que és cert, que la multinacional Ferrovial, en mans dels descendents dels del Pi Calvo-Sotelo, tenen el 82% dels seus negocis fora d'Espanya, no és menys cert que no poden oblidar com ha forjat el seu imperi i la seva fortuna actual: empresa acaronada, protegida i adjudicatària de moltes de les grans obres d'infraestructures i mobilitat que s'han fet en aquests 71 anys de vida Actualment compta amb quatre divisions: autopistes, aeroports, construcció i infraestructures energètiques i de mobilitat.

La multinacional va ser fundada per Rafael del Pi Moreno el 1952 com una empresa dedicada a l'execució d'obres ferroviàries. Una etapa en què es va encarregar de la renovació de vies de Renfe i de l'explotació de tallers de caixer de travesses. Durant els 23 anys que va treballar a l'etapa de la dictadura, Ferrovial va ser la reina del Mambo. Però no s'hi va quedar, sinó que també en la transició, i ja entrada la democràcia, va continuar aguantant la seva corona. A la majoria de les obres públiques s'han vist els cartells de Ferrovial. Diversificar les seves inversions amb la creació de noves divisions, la venda d'aquelles que no consideraven prou rendibles, com va passar amb la venda de la divisió de serveis que va haver de trossejar davant la manca de compradors globals. És el cas de la controvertida Urbaservenuda al grup xinès CNTY- que ha treballat amb el 80% o més dels ajuntaments i governs autonòmics d'Espanya, de tots els colors polítics. Catalunya no ha estat aliena a Ferrovial, que ha copat una bona part del pastís a tots els sectors. No fa gaire temps, sorgia la polèmica perquè a Serveo, participada de Ferrovial, li renovaven el contracte -amb força queixes- de la gestió del servei d'Emergències de Catalunya (SEM) del 061.

Ferrovial ha estat l'empresa que més adjudicacions ha tingut fins ara. Amb aquest panorama, i com a agraïment a allò rebut, Rafael del Pino, amb el consentiment del Consell d'Administració decideix marxar. D'això se'n diu solidaritat, responsabilitat, agraïment? D'això se'n diu “acostar la brasa a la seva sardina” i com sempre queda palès que els diners no tenen ideologia ni pàtria?

De totes maneres, i sense justificar allò injustificable, la companyia de Podem al Govern, els seus atacs permanents als empresaris i rics d'aquest país, amb un llenguatge transnonat i arcaic, no ajuda gaire a normalitzar les relacions amb aquests sectors, més aviat al contrari. Això no és excusa perquè els empresaris que guanyen més acostin l'espatlla d'una manera voluntària. No estaria malament que això fos així.