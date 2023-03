La llei Montero redueix la penes a 721 violadors i treu de la presó a 74

Falten pocs dies per al 8 de març, data assenyalada cada any per celebrar el Dia de la Dona . Una jornada de reivindicació que els darrers anys ha visualitzat la divisió del feminisme. A l'arribada de Podem al Govern amb la cartera d'Igualtat, que porta la ministra Irene Montero , se li atribueix aquesta ruptura que mai, ni en els pitjors temps, havia passat. Ha de ser un partit d'esquerres, amb una suposada feminista al capdavant, la causant d'aquest desastre. Pedro Sánchez es va equivocar en cedir aquest Ministeri. També a deixar-los entrar al Govern de coalició que tants problemes li ha causat.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero

Amb aquesta data tan important per a totes les dones, cal lamentar que s'hagi convertit en aquests temps en una cita de mala referència, de divisió, enuigs, crispació i manifestacions per separat: s'ha perdut la unitat i ha guanyat la divisió. Amb aquest panorama, amb les diferents lleis que s'han aprovat, diuen que per beneficiar la dona – moltes ho dubten – les crítiques han plogut i continuaran plovent per molt temps més.

La tan controvertida llei “del només si és si” , que ja ha estat batejada com la llei Montero, ha propiciat encara més la divisió pels efectes alarmants que estan produint a la societat, especialment en les dones que són les afectades per aquesta llei injusta i desastrosa. El pitjor no és haver-se equivocat, sinó no rectificar immediatament, enviar a casa seva les autores i corregir els desastres que ha produït. En aquest país gairebé no dimiteix ningú, ni tan sols els que van venir a carregar-se a la casta i parlen d'ètica.

Aquest dijous, el Consell General del Poder Judicial actualitzava les dades sobre els efectes de la llei del només si és sí, i emetien un comunicat en què donaven compte de les reduccions de penes en aplicació de la llei. Fins a l'1 de març, segons la informació recollida del Tribunal Suprem, als Tribunals Superiors de Justícia i les audiències Provincials la reducció de penes ha estat de 721 . Aquestes actuacions han suposat almenys 74 excarceracions. Xifres que poden ser superiors tenint en compte que no tots els òrgans judicials han aportat informació.

Després de més d'un any de tràmits, la llei va ser aprovada l'agost del 2022 pel Congrés, per 205 vots a favor i 141 en contra. L'aplicació es va iniciar el 7 d'octubre. En aquests cinc mesos d'aplicació les dades no poden ser més preocupants, i el problema és que cada dia que passa la llista augmenta sense que de moment s'hagi arribat a un consens per modificar-la el més ràpidament possible. No és un tema menor, la inseguretat, la preocupació i la indefensió de totes les dones que han estat violades i que veuen com els seus agressors han estat premiats per una llei que deien les defensaria, hauria de ser un tema urgent per al Govern, les seves senyories i els partits polítics. Hi ha temes que no tenen espera, són prioritaris. Les dones violades se senten abandonades pel Govern i el Congrés Algú dels 205 diputats que van votar a favor no tenien constància de determinats articles que rebaixaven les penes als violadors i agressors sexuals? ¿Que potser no s'assessoren, o només busquen contrapartides en els seus vots favorables? No poden adduir ignorància, estaven tots advertits i malgrat això van donar el seu sí a la Llei més perjudicial per a les dones.

Amb aquesta situació d'alarma entre les dones i les seves famílies, el Govern ha d'actuar ja, encara que “Desunidas” Podem digui el contrari i de passada, els diputats quan mirin les documentacions, si no les entenen, que preguntin als seus assessors, això se'ls paga i disposen a més de serveis jurídics perquè els aclareixin els dubtes.