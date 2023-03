Mirades heterodoxes sobre la guerra Rússia-Ucraïna

Vladimir Putin / @EP

Totes les guerres són aterridores, brutals, sinistres. Després del terme de la II Guerra Mundial (1939-1945), que va deixar més de 60 milions de morts amb un holocaust de 6 milions de víctimes del poble jueu, ni la pau, ni la tranquil·litat ni el respecte de l'autonomia dels pobles han estat la tònica al concert internacional.

Les intervencions militars de les dues grans potències que van emergir després del 1945 (EUA i la Unió Soviètica) i d'altres de més petites, va minar bèl·licament el que molts van creure que serien els ensenyaments d'aquests conflictes mundials, idealment, la convivència pacífica de les nacions i la desmilitarització de lordre mundial. A gairebé tots els continents, els seus pobles van patir la gana imperial de les grans nacions. Al sud-est asiàtic, després de la derrota dels francesos al Vietnam, van ser els nord-americans els qui van prendre el setial per preservar el domini imperial d'aquesta zona. Al continent africà va persistir per molts anys el domini colonial de potències menors. A la regió d'Amèrica Llatina i el Carib, l'imperi nord-americà va actuar de forma brutal amb el seu anomenat pati del darrere, les intervencions militars, cops d'Estat i desestabilitzacions en contra de governs democràtics van ser una constant des dels anys 50 en endavant, només cal evocar Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Hondures, Granada, Veneçuela, Paraguai, Brasil, Bolívia, Perú, Uruguai, Panamà, Argentina o Xile.

En el període de la Unió Soviètica (1945-1990), les intervencions a Hongria, la República Democràtica Alemanya, a la primavera de Txecoslovàquia i als anys 80 a l'Afganistan, la mà bel·licista d'aquesta potència imperial, va operar sense dissimulació.

Als anys noranta, després de la desintegració de l'URSS, Europa no va estar exempta de sagnants conflictes militars, com els que van tenir lloc a les nacions de l'exIugoslàvia.

A nivell global, els EUA i alguns dels seus aliats occidentals, van intervenir novament a l'Afganistan després de la retirada de les tropes soviètiques fins fa un any i mig enrere, com també ho van fer a l'Iraq.

LA INVASIÓ RUSSA

Fa poc més d'un any, Rússia va envair Ucraïna, desencadenant una guerra que té el món sencer en suspens. Nacions Unides, a les seves Assemblees Generals ha repudiat aquesta invasió. L'autòcrata president de Rússia, Putin, assegura que aquesta és una guerra d'entorns que han pertangut històricament a la gran Rússia, i que s'ha de defensar de les hostilitats d'Occident i de l'actitud bel·licista de l'OTAN. Mentrestant, la guerra s'estén sense horitzó, i tensa el tauler internacional, entre altres coses, pels diferents nivells i formes de compromís que assumeixen els països al conflicte, particularment els països membres de l'OTAN.

Els efectes col·laterals i les conseqüències d'aquesta guerra es van començar a sentir gairebé al mateix instant del seu inici. L'economia a nivell mundial es va veure afectada immediatament per l'alteració de preus en dos insums bàsics: aliments i energia. Cal recordar que Ucraïna és el gran proveïdor mundial de blat, i Rússia, del gas i del petroli, els preus dels quals es van elevar de manera exponencial a la majoria dels països de la Unió Europea (UE). Ja hi ha pronòstics respecte a una previsible recessió econòmica i creixement negatiu per a diversos països en el decurs del 2023.

Com en totes les guerres, en el seu trajecte final no hi haurà ni vencedors ni vençuts, sinó més aviat víctimes. Elles seran, majoritàriament, la població ucraïnesa i una minoria pro russa ucraïnesa. S'estima que més de vuit milions d'ucraïnesos han hagut d'abandonar el seu país, gran part busca refugi als països europeus, com Alemanya, que acull un alt percentatge d'aquesta diàspora ucraïnesa. La infraestructura del país ha estat significativament enderrocada pels bombardejos russos. La població civil no rep prou ajut humanitari, més enllà de les bones paraules de les nacions europees i dels Estats Units. En contrast, a l'àmbit bèl·lic, impressiona el suport de l'OTAN i els seus països membres. La indústria armamentista s'ha bolcat amb tot en “ajuda” al país envaït, no només darrere de la defensa d'Ucraïna, sinó per crear les condicions d'una derrota estratègica de Rússia, sovint objectiu militar contra una potència que ostenta, entre d'altres recursos, el segon arsenal d?armes nuclears del món. És indiscutible, que amb la invasió a Ucraïna, Rússia ha violat tota mena d'acords internacionals de no intervenció militar soscavant el dret internacional en versió segle XXI.

Arribat a aquest punt, en què sembla evident qui perjudica i perjudicarà aquesta guerra, cal preguntar-se a qui estarà beneficiant. Aquesta és una qüestió que sembla desdibuixar-se en un clima que va passar de la condemna a Putin, a un cert entusiasme bel·licista per veure'l derrotat i que, evidentment, se sustenta en determinats interessos. Entre els beneficiaris de la guerra, ocupen el primer lloc la indústria bèl·lica nord-americana i algunes nacions de la Unió Europea. En segon lloc, parteix del món financer internacional, particularment, nord-americà i europeu, que han fet enormes inversions per defensar i mantenir la guerra.

NO TOT ÉS BLANC I NEGRE

La guerra ha d'acabar, cal buscar acords perquè les dues nacions involucrades en aquest conflicte trobin la forma i la manera de segellar una pau a la regió. Sobre això, hi ha lectures diferents sobre com les potències occidentals han anat lliurant a l'opinió pública una sola versió dels fets d'aquest any de guerra. En general, s'ha exacerbat l'esperit heroic de la capacitat militar ucraïnesa i la fortalesa del seu poble; sovint, els grans mitjans de comunicació (CNI; DW, per nomenar-ne alguns) i les xarxes socials tendeixen a romantitzar la resistència bèl·lica d'aquesta nació. Paral·lelament, s'alcen veus i es mobilitza la societat civil europea amb l'objectiu central de posar fi a la guerra, de no seguir armant Ucraïna de manera desmesurada, de no enviar tancs d'última generació o bé avions bombarders amb la idea de propinar-li una derrota estratègica a Rússia. Fidel al seu estil discursiu, Zelenski pretén doblegar l'aposta russa i afirma: “aquest any 2023 guanyarem la guerra”.

Al continent europeu n'hi ha que no s'uneixen al cor armamentista dels EUA i la UE. Insten que les parts es reuneixin per aconseguir un cessament a les hostilitats que permeti a les dues nacions sortir “relativament” airoses d'aquest conflicte abans que escali globalment amb l'ús d'armes no convencionals, concretament, armes nuclears, on l'escenari de destrucció seria probablement Europa. Com adverteix el sociòleg portuguès Boaventura de Sousa Santos, “l'assoma l'holocaust nuclear darrere de la guerra Rússia-Ucraïna”, que assenyala que cal preguntar-se si l'actual guerra no és el preludi d'una de molt més gran. Un altre intel·lectual reconegut, el filòsof alemany, J. Habermas el maig del 2022, al diari El País problematitzava el suport militar a Ucraïna, dilema que segons ell posa Europa en el perillós brete d'escollir entre dos mals –la derrota d'Ucraïna o la conversió d'un conflicte limitat una tercera guerra mundial-. Una guerra contra una potència nuclear ja no pot ser “guanyada” en cap sentit raonable”, constatava Habermas.

En el pla polític social, per una banda, l'expresident del Partit Social Demòcrata Alemany i líder històric de l'esquerra alemanya i europea, Oscar Lafontaine criticava i s'oposava vehement, juntament amb altres personalitats de l'espectre polític alemany a l'enviament continuat d'armes a Ucraïna, ja que amb això es prolonga el patiment, la mort de persones i la destrucció d'Ucraïna, advocant pel cessament el més aviat possible de les hostilitats.

De l'altra, la societat civil europea i especialment l'alemanya convoca permanentment a demostrar pacíficament la pau en aquesta guerra. Fa un parell de setmanes enrere es van manifestar a Berlín, milers de manifestants exigint que el canceller O. Scholz aturi l'escalada d'enviar armes i proveïments a Ucraïna. Centenars de manifestants demostren als afores de Ramstein, la base àrea militar nord-americana més gran a Alemanya, expressant la seva negativa a la guerra i l'enviament d'avions de guerra a Ucraïna. Lentament, se segueixen alçant veus en contra de la guerra i les seves conseqüències col·laterals per a la pau europea.

Amèrica Llatina, en la veu dels seus països més importants ha condemnat la invasió russa a territori ucraïnès, però, ha sostingut que no enviarà armament bèl·lic, malgrat les pressions de les grans potències, els EUA, Alemanya i altres nacions europees. En veu del president Lula, les nacions de la regió estan per fomentar un alto el foc i establir la pau entre aquestes nacions en pugna.

El pla de pau proposat recentment per la Xina amb els seus 12 punts podria ser un molt bon inici en aquest tortuós trànsit per posar fi a aquesta conflagració militar. No hi ha, per part de les altres potències occidentals, o bé no se'n coneixen, una via que apunti a posar fi al conflicte. Les Nacions Unides hauria de ser protagonista d'una croada efectiva per la consecució de la pau i el cessament de les hostilitats d'aquesta guerra. No n'hi ha prou, sent importants, amb les insistents declaracions i condemnes del bel·licisme rus en aquest conflicte.

S'han de donar garanties polítiques i diplomàtiques a totes dues parts.