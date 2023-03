L'aventura americana d'un noi de Badia del Vallès

“No vaig poder imaginar mai el 2013, quan vaig començar a treballar com a mag i feia bitlles de poble en poble acompanyat d'un tècnic a qui no sabia si podria pagar, que deu anys després seria el propietari del teatre Victòria a Barcelona, en compraria un altre als Estats Units i debutaria a Broadway. Però al final he aconseguit demostrar que «Res és impossible» si hom ho proposa amb voluntat”. Així ho confessava Antonio Díaz, un home intrèpid nascut a la població perifèrica barcelonina de Badia del Vallès i que ha aconseguit la glòria artística en plena joventut després d'haver protagonitzat més de dues mil funcions teatrals i vendre 2'8 milions de localitats, cosa que li ha convertit en l'artista espanyol i l'il·lusionista europeu més taquiller. en un espectacle global i complet. Nascut el 1986, el nen Antonio va quedar seduït per l'univers de la màgia. No va haver d'esperar que els Reis Mags li portessin una d'aquelles inefables caixes de Màgia Borràs, perquè durant tot l'any i quan sortia de l'escola, va ser propi domicili el taller on es va forjar un artista que s'ha aconseguit posicionar en un lloc rellevant del panorama internacional de la seva especialitat.

Antonio Díaz



El cas és que el somni d'aquell nen no es va aturar en aquest punt, sinó que tot seguit es va proposar un altre envit més arriscat: fer-se empresari. Primer, d'una sala teatral barcelonina, el teatre Victòria, la propietat del qual va adquirir fa uns anys, i ara mateix d'un altre local als Estats Units, el Branson Magic Theater, situat a la ciutat de Branson, a l'estat de Missouri, una població del qual importància rau en la seva privilegiada situació, a distància assequible d'algunes de les ciutats més grans del país, cosa que el situa a no més de sis hores de distància d'un target de 150 milions de persones. Aquesta extraordinària condició l'ha convertit en un lloc òptim per a la celebració de congressos i convencions, al punt que al seu County 76 Boulevard disposa de mig centenar de teatres que ofereixen cent espectacles simultanis i hi acudeixen anualment més de deu milions d'espectadors. Unes dades que sobrepassen les del mateix Broadway novaiorquès. De sobte i per temptejar el terreny el 17 d'agost El Mag Pop debutarà a l'Ethel Barrymore Theatre de Broadway, a Nova York, on romandrà durant cinc setmanes per tornar tot seguit a Espanya i reaparèixer a Barcelona a l'octubre. Un debut que s'hauria hagut de produir fa un parell d'anys, però el va endarrerir inevitablement la pandèmia.



Assentar-se als Estats Units no és pas tasca fàcil i el nostre personatge ha hagut de demostrar que era capaç d'alguna cosa més que manipular trucs amb habilitat i disposar del capital necessari per comprar teatres. També ha hagut de posar en joc la seva capacitat de negociació per tractar amb els sindicats de l'espectacle, la força coercitiva dels quals imposa condicions no sempre fàcils d'assumir i/o sortejar. Però establir-se a l'altra banda de l'Atlàntic, diu, “és el meu somni professional i per això puc dir que estic vivint un dia molt feliç en poder anunciar-ho”.



Com igualment feliç va ser el dia que aquest artista, que va aconseguir sorprendre amb la seva màgia persones de la categoria d'Stephen Hawking, Antonio Banderas, Shakira, Javier Bardem, Arnold Schwarzenegger, Victòria Beckam o Eva Longoria, va ser profeta a la seva terra i va poder assistir a l'homenatge que se li va rendir a Badia del Vallès en imposar el seu nom a l'auditori de la ciutat natal. El que s'ha dit: «Res és impossible». Ni sobre un escenari, ni pel que es veu al món dels negocis. Almenys per a Antonio Díaz, El Mag Pop.