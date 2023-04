Yolanda Díaz entra triomfal a Madrid el Diumenge de Rams

Yolanda Díaz @ep

El Diumenge de Rams per als catòlics practicants significa la commemoració de l'entrada de Jesús a Jerusalem, on va ser rebut per la multitud amb palmells, rams d'olivera i aclamat el Messies que tots estaven esperant. Aquesta data marca així el començament de la Setmana Santa, que molts aprofiten per anar-se'n de vacances i altres per seguir de prop els oficis religiosos.

Doncs precisament aquest Diumenge de Rams, anunciat amb antelació a so de bombo i platerets, micròfons, articles d'opinió, entrevistes i altres instruments de comunicació, Yolanda Díaz , acompanyada, segons diuen, per unes 3.000 persones, anunciava que es presentaria a les eleccions generals com a cap de llista de Sumar . L'expectació era màxima davant la possibilitat que el trio que mana a Podem no fos a l'acte, com va ser així.

Precedida de força dies d'enfrontaments més o menys dissimulats amb Unides Podem, finalment, sense consens amb Belarra, Montero i el predicador “retirat de la política”, Pablo Iglesias, per fi va fer el pas: presentar-se i parlar. Ho va fer sense tallar-se ni un pèl, amb més d'una “directa” als seus encara companys de coalició i el mentor de Díaz. Va deixar clar que “no sóc de ningú”, i per si hi havia cap dubte va remarcar que “no seria un fracàs” no acabar tancant un acord amb Podem. Perquè segons Díaz “Sumar va molt més enllà que la unitat dels partits”. Una altra il·luminada que segons ella que tapa els forats negres de la democràcia?

Espanya és el país d'Europa on més salvadors hi ha per metre quadrat. Cosa que a alguns pugui que els agradi o els necessitin. En altres produeixen desconfiança, rebuig o cansament. Cal posar-se a tremolar quan algú diu que ens ve a salvar, sigui de la ideologia que sigui. Només cal mirar la història dels salvadors polítics. A qui se li pot aplicar la famosa frase de “la caritat ben entesa comença per un mateix”.

Amb un discurs ben après i utilitzant un llenguatge que pot arribar a calar utilitzant el seu gènere, quan els assistents estaven més ficats en feina i disposats a empassar-se el que calgués, Yolanda Díaz va deixar anar: “Vull ser la primera presidenta del país, perquè és el temps de les dones”, però per si no en tenia prou va continuar afirmant que “volem ser les protagonistes de la història i l'Espanya de les dones imparables”. Moltes es preguntaran, qui són les dones imparables? La resposta és senzilla: per dirigir i tenir càrrec, les que ella designi, i per votar Sumar, la resta. Només cal veure una d'aquelles dones imparables, Ada Colau, que ha destrossat la ciutat de Barcelona i ha col·locat a dit les amigues i les conegudes.

El que ha quedat palès és que Podem, Yolanda Díaz i la resta que formen l'esquerra de l'esquerra estan representat el paper i després aniran tots junts , però aparentment sembla que la ruptura està feta. La gallega no està disposada que el predicador la dirigeixi, bona és ella.

Així que Domingo de Ramos, inici de la Setmana Santa, l?entrada triomfal de Yolanda Díaz a Madrid anunciant la bona nova de salvar la democràcia, és una mostra que una nova salvadora ha arribat a Espanya. Europa i el món, que no és poca cosa. Com diria un amic Que Déu ens agafi confessats! Per a Iglesias, Belarra i Montero, la Setmana Santa ja fa un temps que l'estan vivint en carns pròpies, perquè Díaz se li ha anat de les mans i poden perdre el gran negoci que està sent la política per a ells i elles.