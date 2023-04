Visca la tolerància!

Arxiu - Façana de l'Hospital General de la Vall d'Hebron de Barcelona

Fa uns dies es coneixia la notícia que una infermera de l'Hospital Vall d'Hebron es queixava a les xarxes socials del requisit del nivell de català del C1 en una oferta de feina pública. Les xarxes van treure fum a favor i en contra i els talibans de la puresa van aprofitar l'ocasió per avassallar la noia que va arribar a tenir por per l'assetjament que estava patint.

A la Confederació Intersindical -sindicat independentista- li va faltar temps per posar-la a parir perquè havia fet aquest comentari en un vídeo que va pujar a les xarxes socials. La direcció del centre, davant de tant “enrenou”, no va dubtar a obrir-li a la infermera gaditana un expedient. Per justificar-ho, el conseller de Salut, Manel Balcels, afirmava que “les declaracions eren intolerables”, ia més al seu twitter escrivia aquest i altres comentaris, com si no tingués temes més importants dels que ocupar-se. Llistes d'espera, per exemple?

El resultat final ha estat que la infermera s'ha quedat sense feina, assenyalada, amb por i amb una imatge d'intolerància de què no s'oblidarà mai.

Se suposa que ja és molt suposar que els sindicats estan per defensar els drets dels treballadors independentment del seu lloc d'origen, de l'idioma que parlin i de la manera com pensin. Aquesta és la teoria, la pràctica és ben diferent, es veu cada dia.

La Intersindical anteposa la independència de Catalunya a la defensa dels treballadors . Potser per això, a les eleccions sindicals que s'han celebrat a l'ICS s'han quedat sense els dos representants que tenien fins ara a la Vall d'Hebron. Per la seva intolerància també amb la infermera “comiat”? I amb els seus plantejaments que no tenen res a veure amb els objectius d'un sindicat.

Les persones que estan malaltes el que demanen als professionals sanitaris és que siguin professionals, que facin bé la feina, que parlin català, castellà i que es puguin entendre, encara que un parli en una llengua i l'altre en una altra. No per fer-ho només a la llengua de Catalunya vol dir que sigui millor en la seva professió. Les imposicions limiten la presència de bons professionals que no volen venir a Catalunya per aquest requisit. Puntuar el coneixement del català en unes oposicions està bé, que sigui condició indispensable per accedir-hi, no. Les llengües no han de ser barreres, sinó vehicle de comunicació entre les persones

Crida l'atenció el silenci de la majoria dels sindicats que han fet mutis pel fòrum com si el tema no anés amb ells. Solidaritat? Poca. Por, molt, a ser etiquetats/des. Llibertat d'opinió? Poca, i por molt.