Sanguinetti i Mugica aposten pel diàleg des de la discrepància

Múgica amb Sanguinetti

Es poden entendre persones que pensen de manera diferent? -es pregunta molta gent-. És evident que mentre hi hagi respecte entre elles és possible. Quan aquest es perd, queda descartat. Hi ha gent que s'ha tornat intolerant en aquesta època que ens està tocant de viure, encara que en altres èpoques també. La frase que s'utilitza massa sovint: estàs amb mi o contra mi. Doncs segur que cap de les dues. És possible que no es coincideixi ni ideològicament ni personalment amb algú, cosa que no suposa estar contra ella, i la situació no ha de ser una barrera. Diàleg, raonament, argumentació i compartir les diferències enriqueixen. Per contra, la uniformitat, la unanimitat i el discurs únic l'únic que porten és a l'estretor de mires, la intransigència i, al final, la confrontació. Ser diferent, pensar diferent, és bo, saludable i necessari.

Fa uns dies, dos expresidents d'Uruguai, antagònics políticament: Julio María Sanguinetti i José “Pepe” Mujica , presentaven a Argentina un llibre que recull una sèrie de llargues converses entre ells que s'han plasmat en un document que cal llegir. Una acció que demostra que les diferències ideològiques no són un obstacle per dialogar i entendre's, mantenint cadascun els seus criteris, sense imposar un sobre l'altre la seva ideologia. No cal, es comprenen. És la grandesa de dos polítics , - per cert de la mateixa edat, 87 anys- que han comprovat la grandesa de la convivència democràtica, que és un valor essencial que mai no s'ha d'oblidar.

El llibre de Sanguinetti i Mújica parla de valors i va més enllà dels lideratges i les actituds individuals per mostrar que la convivència plural és un model que cal seguir sense protagonismes individuals, amb generositat. Segons els dos expresidents, s'ha perdut el plaer de la conversa, potser per la pressa. El nou model de comportament en molts casos porta a la incomunicació, malgrat totes les eines tecnològiques amb què compten les persones.

El món digital ha arribat per quedar-se amb un futur inimaginable que avança a passos de gegant. Això ha produït un canvi a la societat, és inevitable. El problema que planteja la nova situació és com administrar-ho per no caure en la deshumanització sense adonar-se'n. El nou model social també ha comportat la pèrdua de parlar cara a cara, essencial per al diàleg i la comunicació entre persones.

Veure com dos polítics que diuen que no estan a primera línia de la política, però que no són aliens a ella, es posen d'acord a oferir aquests diàlegs profunds, no sempre convergents, és admirar. Hauria de ser un exemple per a les noves generacions de polítics.

Cal no oblidar que el diàleg representa un intercanvi d'opinions i argumentacions entre individus o grups que estan en desacord o no en qüestions essencials i que intenten trobar una solució conjunta. Del diàleg deriva la comunicació interpersonal, la manera d'entendre'ns i, el que és més important, el tracte que ens donem. Enrique Múgica deia que "la democràcia no és el silenci, és la claredat amb què s'exposen els problemes i l'existència de mitjans per resoldre'ls".

Veient com dos polítics d'àmplia experiència, ideològicament oposats han estat capaços de dialogar amb visions diferents, seria bo que els polítics contemporanis aprenguessin alguna cosa d'ells i s'asseguessin a dialogar, deixant de banda la imposició ideològica dels uns sobre els altres. La discrepància és bona, diria que sana, i arribar a acords dels que sortiria guanyant la ciutadania.

El que han volgut demostrar els dos expresidents és que és possible la convivència dels diferents. Tenen històries diferents, confrontacions en el passat, amb concordança en aquests darrers anys. Tots dos volen donar un missatge, com ho va donar el president actual d'Uruguai, Luís Callo, quan els va demanar a Sanguinetti i Múgica que l'acompanyessin a la presa de possessió del president Lula. Un president i dos expresidents de partits oposats que són capaços de confluir, un gest molt important i generós per part dels tres que han deixat de mirar-se el melic perquè saben que això només comporta enfrontaments personals. Ells han estat capaços de tenir una mirada al món perquè saben que en termes polítics ho han de fer davant el canvi de civilització: de la civilització industrial i postindustrial a la digital, amb canvis en la producció de riquesa, en la comunicació, en els comportaments socials .