Habitatges socials per a qui?

L'habitatge és un dels grans problemes amb què es troba aquest país i els que més preocupa la ciutadania per l'escassetat al parc de lloguer i els preus desorbitats per a la compra amb hipoteques - molt cara, fa impossible accedir-hi -. Els col·lectius més afectats: els de baixos ingressos, els joves, però també les persones grans. El problema no és nou, potser per això s'ha fet crònic, agreujant-se cada cop més sense que moment s'hagin buscat solucions reals, només pegats per mitigar, però insuficients.

Arxiu - El president del Govern, Pedro Sánchez, participa a l'acte de presentació de la candidatura a l'alcaldia de Barakaldo (Biscaia) d'Alfredo Retortillo. Foto de fitxer.



Aquest diumenge, en el marc de la cloenda de la Convenció Municipal del PSOE, el president del Govern i líder socialista anunciava que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà la mobilització de fins a 50.000 vivendes de la SAREB a preus assequibles per a lloguer. A més, s'ha compromès a elevar del 3 al 20% l'habitatge públic a Espanya.



Un anunci, en principi important, però hi ha diverses incògnites a aclarir: a quina zona d?Espanya estan situats els habitatges?. Està pactat amb la SAREB que sigui així? A qui van destinades les mateixes: joves, famílies…? Quan es parla d'assequibles, de quants diners s'està parlant?



Quan el president del govern parla d'augmentar el percentatge del 3 al 20% d'habitatges destinats a habitatges socials. A quin tipus es refereix? Perquè la música sona molt bé, però la lletra hauria de ser molt clareta. La majoria de la gent pensa que habitatge social significa preus baixos i per a les butxaques amb menys ingressos. Això no és del tot cert , perquè en “habitatges socials” s'emmascara tot. Els habitatges de “protecció oficial”, també conegut com a VPO, és aquell que va destinat a afavorir els compradors amb les rendes més baixes, cosa que afavoreix que el preu sigui inferior al de l'habitatge lliure. Cal reunir una sèrie de condicions per poder-hi accedir. Després hi ha els Habitatges de Protecció Pública (VPP) la diferència dels quals amb les VPO és que en aquestes és l'administració qui les gestiona. En canvi, a les VPP és un ens privat, encara que els beneficiaris han de complir requisits similars.



Les VPO tenen una superfície de màxim de 90 metres, en alguns casos inferior - a les VPP són de 110 metres quadrats ampliables a 150 en cas de famílies nombroses-. Dins aquesta categoria es poden incloure l'Habitatge Públic de Preu Bàsic (VPPB) i l'Habitatge de Protecció Pública de Preu Limitat (VPPL), ambdues subjectes a un preu màxim legal de venda, encara que aquest últim haurà de construir-se en sòl destinat de forma expressa per això.



Els preus, encara que per sota de mercat, no solen estar a l'abast de gaires. Com es pot comprovar, l'habitatge social a Espanya té diversos noms en funció del grau de protecció i el règim (protecció oficial, VPO, VPPA, habitatge protegit, etc.). la qual cosa complica conèixer què és realment un habitatge social.



A Espanya hi ha actualment unes 290.000 habitatges socials . D'aquestes, 180.000 són de titularitat de les comunitats autònomes i 110.000 habitatges més són de titularitat municipal. No són unes xifres per llençar coets, més aviat el contrari.



Els ajuntaments i les comunitats autònomes disposen de prou terrenys propis per construir habitatges públics, i per això disposen d'empreses públiques. D'aquesta manera, es poden controlar els preus. Però això no ho estan fent, més aviat al contrari: s'estan venent els terrenys públics a empreses privades per construir grans blocs de pisos amb el parany que un percentatge petit de pisos es destinin a “habitatge social”. I aquí entra tot l'entramat del tipus d'habitatges socials, amb preus que no estan a l'abast de les persones que realment ho necessiten perquè els seus salaris no arriben a l'exigit per accedir-hi. Cal deixar clar que el preu d'un habitatge social ha de ser-ne el cost real i que les construeixin les administracions locals i autonòmiques. Els terrenys propietat de les institucions, és a dir, de la ciutadania hi han de revertir, no a les butxaques de les grans constructores. Això hauria de ser la política dels que governen siguin del partit que siguin, especialment dels que es diuen d'esquerres i les polítiques socials són el primer. De veritat?



També les cooperatives dels sindicats que han construït habitatges “socials” - segueixen construint?- habitatges “socials” - com la caritat, comença per un mateix-. La UGT, per exemple, ho va fer al seu dia per la Vila Olímpica - també en altres zones i poblacions- i en un dels blocs construïts els seus propietaris són dirigents ugetistes i d'algun diputat. És clar que els seus sous “donaven” per a aquesta exigència de “habitatges socials”.



Allò anunciat per Pedro Sánchez està molt bé, però també seria bo clarificar i simplificar el tema de “habitatges socials” que no està res, però que no és clar.