Manuel Baltar, un polític amb vocació de pilot de Fórmula 1

Al seu dia, Churchill va dir que “la democràcia és el menys dolent dels sistemes polítics”. Traduït a un llenguatge més pràctic, com era l'utilitzat per l'estadista britànic per actuar, és que la democràcia necessita inclinar-se de tant en tant davant l'opinió dels altres. Tenia la certesa que els homes del seu temps volien ser més importants que no pas útils.

En política, actualment encara més, els polítics volen ser això que pensava Churchill. Tot i que la utilitat que no es dóna als altres sí que s'aplica a ells mateixos.

El president de la Diputació d'Orense, Manuel Baltar @ep

Aquests dies, el president de la Diputació d'Orense, Manuel Baltar , ha tornat a ser notícia - mai no deixa de ser-ho - en ser “caçat” per la Guàrdia Civil quan circulava a més de 200 quilòmetres per hora per una autopista quan es dirigia a Madrid, en un cotxe oficial conduït pel mateix. La notícia ha corregut com la pólvora i alguns partits polítics d'Ourense ja han demanat la seva dimissió, cosa que no farà i menys a un mes de les eleccions municipals, on aspira a seguir al capdavant de la institució provincial que tants diners tenen per “repartir ”.

Manuel Baltar, successor democràtic gràcies a les “urnes” i al poder del seu pare, que ha estat durant molts anys al capdavant de la Diputació que més clientelisme ha generat i que segueix amb Baltar fill- això sí, amb menys gràcia i empatia que el seu pare- ha deixat palès que les lleis estan fetes perquè les compleixin els altres, no ell, que per això és el rei de la província d'Ourense, o com diria un amic, és el cacic que tant ha donat i segueix donant que parlar per la manca d'ètica, potser heretada també.

Recordarem algunes de les frases que al seu dia va dir amb aquesta gràcia que caracteritza Baltar pare. El 2007 va dir: “ El meu caciquisme sembla ranci, però el del PSOE i el BNG és pitjor ”. Una altra de les seves declaracions que no deixa ningú indiferent és: “Ja tothom sap que sóc un cacic, però a mi em segueixen votant ia ells no”. Unes paraules que defineixen molt bé el patriarca. Castelao deia que “els cacics són paràsits d'un sistema de pura aparença democràtica”.

Ourense és terra de gent emprenedora, creativa, amb grans personatges en tots els camps: Des de Vicente Risco, El Pare Feijóo, Curros Enríquez, Otero Pedrayo, Celso Emilio Ferreiro, fins a empresaris com Eulogio Franqueira, Vázquez Raña, dissenyadors, economistes i una llarga llista.

Ara , entre Baltar a la Diputació i Jácome al capdavant de l'alcaldia d'Orense, molts ourensans de dins i fora se senten avergonyits pel que està passant amb aquests dos polítics. Una situació deplorable protagonitzada pels dos personatges que estan deixant perplexos la ciutadania per la seva presència constant als mitjans de comunicació com uns servidors públics –és molt dir- que estan degradant les institucions que representen.

A Baltar ja li ha estat notificada que s'han obert “diligències policials per investigar un suposat delicte contra la seguretat viària per excés de velocitat”. Però potser Baltar pensa que li pot passar a ell allò que diu un refrany popular: “La llei s'aplica a l'enemic; a l'amic, el favor”.

El tema de l'actual alcalde, Jácome, es pot solucionar el 28 de maig. En el cas de Baltar malgrat el gran poder que ostenta a la província, feu indiscutible del PP, les coses no estan tan clares. Perquè dimitir, no ho farà, i el PP de Galícia es troba amb les mans lligades en aquest tema

Sigui com sigui, la veritat és que Ourense no es mereix tenir ni Jácome ni Baltar al capdavant de l'Ajuntament ni de la Diputació. Els escàndols són les millors targetes de presentació, per desgràcia.