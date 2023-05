Díaz Ayuso, la “senyoria” de Madrid, la torna a embolicar

La discreció, el sentit comú, la tolerància haurien de ser qualitats que han de ser presents a l'actuació de les persones. En política, com a representants de la ciutadania, es fa més necessària que mai. N'hauria de ser exemple i moltes actituds més, com a exemple dels valors dels que governen. És així? No sempre, n'hi ha exemples diàriament.



El cantant Loquillo deia que “ser xulo és un art” , potser sigui alguna cosa més que això. Isabel Díaz Ayuso , la presidenta de la Comunitat de Madrid, aplicant la frase del cantant, destil·la art per tot el seu cos, especialment per la seva llengua, segons es desprèn de les múltiples xuleries en forma de discursos que fa en aquests quatre anys de mandat , que el 28 de maig aspira a renovar.



Amb motiu del dia de la Comunitat que se celebra aquest 2 de maig, on es commemora l'aixecament de 1808 del poble de Madrid contra l'ocupació francesa, Díaz Ayuso també en una actitud xulesca s'ha aixecat contra el govern de Pedro Sánchez- la primera vegada que ho fa no convidar el president del Govern d'Espanya als actes de commemoració. Segons diu, perquè l'any passat no hi va assistir, així que ho ha castigat sense invitació, ni aplaudiments, ni croquetes. El que sí que ha volgut anar ha estat el ministre de la Presidència Félix Bolaños -que per cert va assistir l'any passat en representació del president del govern-. Però bé és Bolaños, el ministre de confiança de Sánchez que s'ha presentat, sense avisar? No avisant, a través dels canals oficials ia través dels mitjans de comunicació.



La presidenta de la comunitat madrilenya, devia pensar que per xula ella. Així que quan Bolaños es va presentar a l'acte, es dirigia a pujar a la tribuna, va ser interceptat pel servei de protocol de la presidenta que no el va deixar pujar, li va assenyalar una cadira amb el seu nom que l'esperava a la primera fila. Bona s'ha armat entre els dos protocols perquè cadascú argumentava els seus criteris. Pel que sembla la Comunitat de Madrid s'ha saltat a la torera el del Reial decret 2099/1983 en no deixar estar a la tribuna un ministre del Govern d'Espanya.



Mentre Bolaños era vetat a la tribuna, el cap de l'oposició, i president del PP, Alberto Núñez Feijóo , sí que hi era, i fins i tot va dirigir un discurs -electoralista?- al públic assistent. Va aprofitar per cridar faltó al Govern de Pedro Sánchez Discursos electorals? Escenari popular en campanya electoral? Els ho han posat en safata.



L'actitud de la presidenta madrilenya -és cosa seva- frega l'autoritarisme de què pensa que Madrid és la seva finca particular i com a tal pot fer i desfer al seu gust. També representa una burla a la democràcia que ella tant diu que defensa. Mentre Bolaños, malgrat la humiliació de què ha estat objecte, ha aguantat estoicament el desvergonyiment, no ha refusat saludar la presidenta i fins i tot parlar amb el mateix Feijóo, que s'ha fet el suec davant del que ha passat.



Aquest ha estat un dos de maig ple de tensió, gestos inadequats i un Feijóo que està demostrant que sucumbeix a les decisions d'Ayuso a qui la Comunitat de Madrid se li ha quedat petita. Ella aspira, ja fa temps, a dirigir el destí a l'àmbit Universal d'Espanya. És qüestió de mesos es traurà la careta per deixar veure clarament quines són les seves veritables intencions. Espera les eleccions del desembre per conèixer els resultats que pugui treure Feijóo i si no aconsegueix guanyar, la sentència serà que deixi la presidència popular després de l'assalt d'Ayuso al carrer Gènova. Temps alhora. Deia allà pel segle XVI, l'escriptor francès, Jean de la Bruyere que “a la societat, l'home assenyat és el primer que cedeix sempre. Per això, els més savis són dirigits pels necis i extravagants”.