Nuccio Ordine, Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2023

Nuccio Ordine - ep

“ Aquest dijous es donava a conèixer el nom del Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2023, que ha recaigut a Nuccio Ordine , filòsof, escriptor, professor, expert en art i literatura del Renaixement i estudiós de Giordano Bruno, el pensador més gran de l'època contemporània. Un premi que reconeix el seu treball en defensa de les humanitats i el compromís amb l'educació i els valors arrelats en el pensament europeu més universal. Destaca a la seva obra la necessitat de recuperar el patrimoni de l'humanisme per a les noves generacions. Ordine convida a llegir els clàssics per entendre la defensa dels valors humanistes davant del materialisme, conflicte que no és nou, sinó que ve de lluny.

Nuccio Ordine creu que la societat ha patit una transformació i que la finalitat ara és crear consumidors passius. Maquiavel ho explica molt bé quan diu que el món es pot dividir entre la gent que sap i la gent que no sap. Pel pensador italià, les persones que saben no són esclaus de ningú perquè poden triar amb el seu pensament. La gent que no sap necessita algú que els digui que una cosa és bona o dolenta en moda, a les tendències d'internet. Sense cultura la gent serà presa dels publicistes. Davant d'aquest panorama, com es pot defensar la gent que no té cultura? Ordine creu que en aquesta societat és millor per al poder i per al comerç mundial que la gent no pugui escollir. Per això la formació, la cultura és fonamental per fer-los més lliures.

La deriva d'una societat on cada cop més el valor dels diners, el valor del temps entès també com a generador de recursos econòmics, obliga la gent a anar de pressa. El pensador està convençut que hi ha coses que estan protegides de l'utilitarisme, estan protegides dels diners, de la lògica del benefici: l'escola, la Universitat, però també la idea dels béns comuns, del patrimoni artístic, així com la investigació científica i la construcció del saber científic. Es pregunta el que s'està perdent en l'àmbit de les relacions humanes, amb la idea que no es té temps per dedicar-ne als altres, Considera que la societat està tancada en el seu propi egoisme, i això contribueix la pressa, que considera que fins i tot pot mutar les relacions humanes. Ja no es cultiven els afectes.

El flamant Princesa d'Astúries considera fonamental la formació dels alumnes: el professor que pot canviar la vida de l'estudiant, en inculcar-li l'interès pel coneixement, la lectura i la formació humanista. Les noves tecnologies, per més que alguns ho intentin, no poden suplir el paper fonamental del docent , que l'administració ha de cuidar, fins i tot mimar. A les mans hi ha el futur que puguin tenir els seus alumnes.

La seva visió dEuropa és que sha creat una unió que té una base econòmica, però no sha fet veritablement una Europa de la cultura. Per ell, això és fruit d'una política de partits nacionalistes que han tingut un pes molt important en les decisions comunes. En aquests moments, la cultura no exerceix cap força sobre la manera com s'organitza i es constitueix Europa. Tot i que reivindica les seves arrels italianes, ell es considera un ciutadà del món.

En els temps convulsos actuals la pregunta és: Quin és el paper que ha de tenir un filòsof, un intel·lectual? Nuccio Ordine, considera que han de parlar a contracorrent. Reconeix que el problema actual és que els intel·lectuals no tenen cap sentit crític. L'intel·lectual ha de ser un herètic com ho va ser al seu dia Giordano Bruno, que deia les coses que la societat no volia escoltar. És crític amb el paper que juguen els intel·lectuals a la universitat, afirmant que s'han resignat. Creu que cal continuar lluitant perquè cultivar la utopia és important per canviar el món. Albert Einstein deia que “només la vida viscuda per als altres és una vida que mereix ser viscuda”.