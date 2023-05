Pablo Iglesias, la casualitat, els seus fills i les xarxes socials

L?exvicepresident segon del Govern i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, en una foto d?arxiu

Els temps canvien, la introducció de noves tecnologies, nous espais de comunicació –exhibició? Noves experiències? - Això és bo? Depèn de la utilització que se'n faci. Les xarxes socials estan de moda, especialment entre els joves, que les fan servir amb passió, entrega i en molts casos amb irresponsabilitat. Són aparadors on s'exposa la vida dels qui en fan ús: publicació de fotografies, comentaris, informacions familiars, professionals, gustos, comentar el que fan, faran i un llarg etc. És una exposició excessiva on la privadesa ha desaparegut. És bo? Crec que no. José Saramago afirmava que "estem arribant a la fi d'una civilització, sense temps per reflexionar, en què s'ha imposat una mena d'impudor que ens ha arribat a convèncer que la privadesa no existeix". L'escriptor portuguès no estava desencaminat en aquesta reflexió.

Els mitjans de comunicació cada dia més –perquè hi ha demanda– dediquen espais a les anomenades notícies del cor. S'hi intenta aconseguir les primícies de persones conegudes, en tots els camps. En aquest terreny ja fa un temps hi han entrat els polítics. És conegut, fa un parell d'anys, la “persecució” patida per la parella Pablo Iglesias, i Irene Montero des que es van comprar el “casopló”, i quan van néixer els seus fills. Bones bronques amb els periodistes, sobretot amb els gràfics. Defensaven la seva intimitat i el seu dret a no ser molestats... Parlaven de menors... Fins aquí, em sembla correcte, els menors i els no tan menors tenen dret, encara que siguin fills de persones populars o càrrecs polítics, a no ser molestats. en el seu dret de protegir-los, als fills no se'ls pot fer servir .

Aquesta premissa que els fills passin desapercebuts també és vàlida per als progenitors. Els fills no han de ser utilitzats, exposats pels seus pares Amb quina finalitat? Ells sabran. Aquests dies saltava una notícia “curiosa” que tenia com a protagonistes Pablo Iglesias i una dels seus petits. Enmig d'una de les seves intervencions radiofòniques realitzades per streamer, ens va colar la seva filla i va intervenir en directe demanant-li que li fes un petó mentre paternal pare li explicava que era a la ràdio. Una escena molt tendra. La seva filla se li havia colat. No tenia la cuidadora? O l'àvia que vigilés la petita i els seus dos germans? Segur que sí. Quan algú intervé -Esglésies és habitual a la tertúlia de la ràdio- pren les mesures per no ser molestat. Això és segur que és així. Però pel que sigui li interessava mostrar la faceta de pare amantíssim, com va fer després penjant a les xarxes aquest episodi, amb foto inclosa. Amb quin motiu? La imaginació és lliure.



Però no només Pablo Iglesias utilitza les xarxes socials per exposar els seus fills, és fàcil veure com Irene Montero n'exhibeix fotos d'esquena.

Són moltes les instantànies amb text que pugen a les xarxes: camí de la platja, jugant amb les joguines en un ampli espai, passejant amb els pares… L'exposició dels fills de la parella Iglesias-Montero és excessiva i no nova. Ens ve a la memòria quan la ministra i la flamant mare portava el seu bebè al seu lloc de treball, oa qualsevol reunió institucional, amb fotografies incloses. A la seu del ministeri de què és titular Montero, la petita era cuidada per algun dels càrrecs de confiança que havien designat a dit. Gaudia i abusava dels privilegis del càrrec, quan qualsevol dona treballadora també amb fills/es no ha pogut i segueix sense poder fer el mateix que ella. És a dir, portar els fills als seus llocs de treball Dona feminista? Solidària i exemplar? Està vist que no. Ella ho ha pogut fer, sense importar-li el mal exemple que ha estat donant fins que algú li va dir que parés de fer-ho. Montero i Iglesias apliquen aquesta frase tan popular que diu “fes el que jo dic, però no el que jo faig”. Ho han demostrat des que toquen i gaudeixen el poder. Com deia Ortega i Gasset “el comandament ha de ser un annex de l'exemplaritat”, però no està feta per al duo que mana i controla Unides Podem.