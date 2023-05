Ja comença oficialment la campanya electoral!

Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez @ep

Aquest dijous a divendres a la matinada s'ha donat el tret de sortida per a la campanya electoral de les eleccions municipals i autonòmiques en algunes comunitats. Tot i que la campanya feia mesos que estava començada, utilitzant els mitjans de comunicació com a tribuna de les seves propostes , o les pulles entre ells, per tal de desqualificar-los -tots els partits ho fan- i aconseguir vendre les seves propostes: programa electoral que gairebé mai no s'arriba a complir. També és cert que si preguntéssim a la ciutadania si han llegit el programa electoral d'alguna formació -o almenys del partit que pensen votar- serien molt pocs els que respondrien afirmativament.



Comença el circ oficial tingut de fons aconseguir vots , desqualificar al contrari, explicar que no pactaran amb determinats partits i, al final, quan els vots arriben, allò promès es transforma en “cal fer-ho pel bé de la ciutat, pels ciutadans ”, com si això fos veritat. Com deia el Premi Nobel de Ciències Econòmiques, Milton Friedman, “un dels errors més grans és jutjar els polítics i els seus programes per les seves intencions, en comptes dels seus resultats”.



Unes hores abans de l'enganxada de cartells, el CIS de Tezanos publicava la macroenquesta en què deia que el PSOE tornava a guanyar a les municipals i mantindria la presidència d'algunes comunitats que ara governa. Això sí, amb acords amb alguns partits. Això de les majories absolutes sembla que han passat a millor vida, inclosa la Comunitat de Madrid on Díaz Ayuso creu a ulls clucs que aconseguirà governar en solitari, sense VOX, després del possible daltabaix de Ciutadans.



La segona força en vots és per al PP de Feijóo, que altres enquestes el situen en primer lloc.



Una altra plaça important per als socialistes és Barcelona. És la carta que vol jugar Pedro Sánchez en vista que Madrid està en aquests moments molt costa amunt. Tezanos -altres enquestes no- apunten a la victòria d'Ada Colau, empatada tècnicament amb el socialista Jaume Collboni, i de tercer a Xavier Trias. Això de les enquestes és orientatiu fins que no es dipositin els vots a les urnes i s'expliquin - hi ha força gent que no té clar a qui votarà- les coses poden canviar. El possible triomf de Colau és una maldat de Tezanos? Podria ser, les cuines de les enquestes tenen un gran rebost on es col·loquen els “productes” per condimentar el menjar que cal servir al gran cap. Sense tenir una bola de vidre, Colau no serà alcaldessa de Barcelona al nou mandat, per més que segueixi venent el que no ha fet.



Hi ha altres incògnites en aquestes eleccions, com el càstig que pugui patir Unides Podem per la mala gestió d'algunes de les seves ministres: Belarra i Montero, que tant han fet parlar al llarg de la legislatura. La llei del “només sí que és sí” entre altres, li passaran factura, encara que venguin que gràcies a estar Unides Podem al Govern s'ha aconseguit més. De veritat?



Per a Ciutadans, vist el panorama al partit, amb desbandades de càrrecs cap al PP - per aconseguir seguir vivint de la política, garantint-los càrrecs remunerats?- les coses pinten malament. És una pena, cal un partit de centre, però la política i la falta de generositat dels seus dirigents el portaran a un possible final lamentable, dolorós i decebedor per als seus votants.



Aquests comicis s'han plantejat per als dos grans partits, el PP i el PSOE, com un plebiscit de les generals : volen saber si als socialistes no els passa factura els seus pactes amb ERC i Bildu, i l'aprovació d'algunes lleis que han generat controvèrsia i rebuig al govern actual. Mentre que el PP, amb el lideratge de Feijóo, en què s'ha dipositat l'esperança per derrotar Sánchez, no acaba de trobar el lloc idoni, ni el discurs adequat que l'acompanyi com un polític d'Estat. A més, afegint-li que, depenent dels resultats, no li quedarà més remei que pactar amb Vox, encara que no li agradi.



Encara queden uns quants mesos per a les generals, massa temps, i les coses poden canviar d'un dia per l'altre, això ho saben els analistes polítics. Per això extrapolar els resultats de les municipals i autonòmiques a unes generals… és com mirar la bola de vidre, i aquesta, a més, està molt gastada.



L'únic que sí que és cert és la gent s'ha de preparar perquè, fins al 28 de maig, tots els esforços dels partits- governs també vagin dirigits a llançar les seves millors propostes intentant convèncer-los que tot es fa amb la participació de la ciutadania i que a més ho fan per millor la vida de les persones, que ho porten clar… Escrivia l'erudit anglès, Herbert Spencer que “es dóna per fet que el ciutadà va donar conformitat a tot allò que el seu representant pugui fer quan ho va votar”.