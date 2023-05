Les xulapes i els xulapos polítics a la Pradera de Sant Isidre

“Per San Isidro pagès se'n va el ennuvolat i ve el sol” , és un dels refranys populars que es coneixen sobre el patró de Madrid, que ho és també dels camperols i el camp. Tal com està el panorama amb l'escassetat de pluja que deixa veure els pantans en els seus mínims, amb la por dels talls del subministrament, potser el que tocaria demanar-li al Sant és que se'n vagi el sol, tornin els núvols, descarregueu aigua, i així aclarir l'angoixa que està vivint també el camp espanyol on les collites estan sent abatudes per les altes temperatures, sense poder ser alleujades amb les pluges caigudes del cel al que tots miren esperant que faci acte de presència i ens acompanyi durant força dies per complir amb la comesa que laigua té per a tots.

Diverses dones vestides amb vestits tradicionals durant la romeria en honor a Sant Isidre Labrador, a 15 de maig de 2023 @ep

Amb la mirada posada al cel, els peus a terra i els polítics en plena campanya electoral, la festivitat del patró de Madrid servix d'escenari perfecte per fer campanya directa amb la gent, que han aprofitat l'ocasió per treure de l'armari i lluir els vestits típics. Les dones amb el seu vestit xinès i ells tocats amb la parpusa: les xulapes i els xulapos com se'ls coneix popularment. Per no desentonar-se, algunes polítiques s'han enfundat el vestit de xulapa, han sortit a passejar per la famosa Pradera de Sant Isidre, a parlar amb la gent i demostrar la proximitat que tenen amb el poble. Així es veu com celebren i comparteixen amb ells la tradicional festa que cada any gaudeixen els madrilenys homenatjant el Sant i gaudint dels productes gastronòmics típics de la data. No hi ha millor escenari per a una campanya electoral amb tanta concurrència de públic. Això sí, depenent dels qui passegen igual a algun candidat/a se'ls pot ennuegar les famoses rosquilles de Sant Isidre, tot un regal per al paladar.

Les polítiques no han tingut objeccions a posar-se el vestit típic, amb tots els complements necessaris, mentre els homes, amb posar-se una armilla, un clavell vermell a la solapa i col·locar-se al cap la típica gorra Pichi, o coneguda també com a gorra castissa, ho tenen tot solucionant - el vestit no ho solen posar…-. Seria massa per a ells per això del sentit del ridícul que solen tenir molt accentuat a les vestimentes. Tots els que han passat per la Pradera han aguantat: uns els aplaudiments, altres els insults i els tercers la indiferència i el somriure intencionat. S'esperava la presència del líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que potser no es veia amb la gorra Pichi, ni el clavell vermell que representa el xulap, i amb l'excusa de la campanya ha preferit desplaçar-se a Euskadi per donar suport als col·legues d'allà quina bona falta li fa.

Sant Isidre, festa a la comunitat, ha estat aprofitat per visitar els restaurants i degustar-hi les tripes a la madrilenya, la gallinejas i secrets, o potser, un bullit madrileny, encara que amb la calor no sé si és molt recomanable. Per a alguns, la jornada no s'acaba sense anar a les Vendes per presenciar la tradicional correguda de bous i gaudir dels toreros del moment.

Aquest any, la festivitat del Sant està sent més que mai política, la campanya electoral és present als principals actes de la jornada. Potser el Sant s'enfada per la utilització de la seva festivitat i enviï una setmana de pluges. No estaria gens malament i ajudaria el camp les terres del qual es troben excessivament seques...