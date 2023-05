Final de campanya, compra de vots i la Tizona del PP

La fi de campanya electoral està sent complicada per als partits, especialment per al PSOE. A la trama de la compra de vots a Melilla que s'ha destapat aquesta setmana, s'hi afegeix, també, la compra de vots per part del número dos de la llista socialista del municipi de Mojacar, Almeria. Situacions que han estat aprofitades especialment pel PP, que aspira a “fer fora” de la Moncloa Pedro Sánchez. Els populars han aprofitat l'ocasió per anar a la jugular del líder socialista, des de Feijóo, Ayuso, passant per Cuca Gamarra i fins a l'eurodiputat González Pons. Mentrestant, els socialistes han intervingut ràpidament en el cas de Mojácar donant de baixa del partit els implicats de la trama i demanant que s?investigui el tema.

El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

Esteban González Pons, actual vicesecretari general Institucional del PP i diputat al Parlament Europeu, ha sortit en tromba per atacar els socialistes, especialment Pedro Sánchez - és la peça a batre- i en declaracions als mitjans ha dit que la trama de compra de vots en aquestes eleccions a Espanya és generalitzada. Així, ha emplaçat el president Sánchez a oferir immediatament explicacions sobre aquesta "fastigosa trama" perquè, segons ell, el prestigi d'Espanya està en joc. I com si no fos prou, afegeix que això implica particularment Pedro Sánchez perquè el seu número dos va promoure la candidatura de Mójacar i el mateix Sánchez perquè "estiueja" en aquest municipi costaner.L'eurodiputat intenta barrejar-ho tot, perquè "a riu regirat, guanys de pescadors", diu el refrany.

També Aznar, Rajoy i altres polítics van estar a la presentació d'alguns candidats que després van ser jutjats i condemnats, cas de l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra i en aquella època, Aznar estiuejava per terres de Castelló. Passa alguna cosa? No, ho pot fer on li vingui de gust. Ara Aznar estiueja a Marbella amb casa pròpia.



González Pons, amb un ampli currículum polític, ha estat senador per la seva comunitat des del 1993 fins al 2003, on va renunciar a la seva acta després de ser nomenat conseller de Cultura, Educació i Esports al govern de Francisco Camps - ¿corrupte?-. Va ocupar altres responsabilitats al mateix govern fins que el 2008 va tornar a la política nacional, amb Rajoy al comandament del PP i l'explosió dels casos de corrupció del PP a València -alguns van arribar fins a la seu central-. Pons es va veure en tornat en possibles casos de corrupció, uns quants. Així que Rajoy se'l va treure de sobre i el va enviar a l'exili daurat que alguns anomenen Parlament Europeu, on durant un temps va passar desapercebut - perquè s'oblidin les acusacions de corrupció? -. És clar que hi ha les hemeroteques per fer-los una ullada, on hi ha informació abundant.

Amb l'arribada d'Alberto Núñez Feijoo al carrer Gènova, el polític valencià, incomprensiblement, torna a ser rescatat amb nou càrrec a l'executiva i presència als mitjans. González Pons és un bon orador, té bona imatge pública, però no és la persona més adequada per fer crítiques amb la motxilla que porta a sobre. És la gosadia d'un fanàtic que no mira al mirall. Així que lliçons les justes, i si no que preguntin a València l'opinió que en tenen.



González Pons és crític amb el PSOE, però mira cap a un altre costat quan un fill seu i alguns companys més del seu partit -entre ells Alfonso Alonso- s'han incorporat a l'empresa ACENTO, la consultora especialitzada en la mediació entre administracions i empreses impulsada a 2019 per l'exministre José Blanco i Antonio Hernando, que de moment no figura perquè és a la Moncloa. La realitat és que ACENTO fa de “lobby” a Espanya, Brussel·les i altres països. És legal tot el tinglado d'ACENT? Sí, ètic és una altra cosa.



Mentrestant, Feijóo declarava que el tema de la compra de vots és un supòsit molt greu que els “avergonyeix” i repugna. Una actitud una mica impostada perquè en escoltar les paraules ens vénen a la memòria les imatges de Feijoo al vaixell d'un narco gallec, amic seu. No us avergonyeix, ni repugna? S'oblida a més que, a la seva Galícia natal, en força eleccions el PP ha posat cotxes per portar la gent gran a votar -¿el PP?-. I s'oblida que els dos últims presidents de la Diputació d'Orense –pare i fill– han estat els artífexs del graner de vots a la província –compra de voluntats a canvi de treballs?-.



Dit això, els polítics que cometin frau, han de ser denunciat i jutjats. La llei Orgànica del Règim Electoral General especifica molt clar que seran castigats amb penes de presó de sis mesos a tres anys qui "per mitjà de recompensa, dons, remuneracions o promeses de les mateixes, sol·licitin directament o indirectament el vot d'algun elector, o indueixin a l'abstenció". Això s'ha de portar rigorosament i els partits prendre mesures: expulsió immediata i facilitar la investigació.



Ara bé, utilitzar aquests successos en campanya electoral a la seva recta final és enfangar-la per derrotar l'“enemic”, un gest no gaire ètic. Perquè al final és vàlid allò de: "Qui estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra”. Només els hipòcrites són capaços de fer-ho, i al final les pedres els poden caure a sobre.