Hiperlideratge tòxic: no "és l'economia, estúpid"

El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

Amb un Govern d'Espanya format pel tripartit PSOE + UP + IU, l'economia el 28 de maig del 2023 estava així: Baixa l'atur, pugen els contractes fixos; puja l'SMI; pugen les pensions. Tot i això els resultats electorals van ser aquests: Es van abstenir de votar 12'8 milions de persones. El PSOE va perdre 400.000 vots, 6 comunitats autònomes i 22 capitals de província.

Els seus socis de govern U. PODEMOS , que el 2019 van obtenir 3.100.000 vots, 64 diputats autonòmics i 76 alcaldies s'han atomitzat de manera que cap mitjà de comunicació és capaç de comptabilitzar quants vots manté al voltant de la seva òrbita el 2023, ja que va perdre l'argamassa que formava amb les marees el 2019, i aquesta vegada s'han presentat per separat. En qualsevol cas , UP ha perdut 54 diputats autonòmics i porta camí d'emular l'agonia de Ciutadans durant els propers 4 anys. Alhora, IU ha perdut 104.000 vots

El “client privilegiat” del Govern, ERC ha perdut 400.000 votants . I els que s'han oposat a tot avenç social per a la classe treballadora, el PP i el VOX, guanyen 1.900.000 i 800.000 vots, respectivament. La dreta puja, l'esquerra baixa.

Al màrqueting polític, sempre s'explica que els ciutadans voten més amb la cartera, que amb el cap: ”És l'economia estúpid ” que li apuntava James Carville , assessor electoral a B. Clinton , enmig d'un debat el 1992 contra George HW Bush (pare).

Però en aquest cas serà que no. Pedro Sánchez, Oscar López i l'equip d'assessors de La Moncloa, han intentat aplicar aquesta tècnica durant l'últim any i, com s'ha vist, no els ha funcionat. Per què? Les causes que compilaré a continuació, no són només observacions meves, les he recollit també de nombrosos quadres polítics que continuen al PSOE –jo me'n vaig anar el 2020, després de 40 anys de militància hiperactiva- i totes tenen a veure amb l' estil de lideratge tòxic de Sánchez .

Els que impartim a la universitat l'assignatura de Tècniques d'Organització i Lideratge, a més d'explicar en positiu les característiques principals d'un líder carismàtic, també fem un alt per explicar el “dodecàleg de l'anti-líder” el prototip del líder tòxic.

Com que aquest article no permet una explicació extensa del tema, resumiré algunes d'aquestes característiques:

1- No desenvolupis una actitud daprenentatge. Que vinguin apresos, generar cultura organitzacional en positiu crea sinergies i cohesió grupal. Mantingues dividit el teu equip i alimenta la desconfiança entre ells, així no s'uniran per conspirar contra tu. “Que la teva mà dreta no sàpiga què fa la teva mà esquerra”, “La informació és poder”, no la comparteixis.

2- Improvisa. No plantegis ni et preocupis per planificar objectius estratègics a curt o mitjà termini. Fomenta un “estat d'emergència nacional permanent ”. Davant de situacions d'urgència es veurà com una greu deslleialtat no col·laborar.

3- No demostris empatia o actitud descolta. Ordena i mana. “ Aquí no es pensa, s'obeeix ”. L'alteneria, el despotisme i les humiliacions en públic, alliberen adrenalina i els mantindrà temorosos i actius.

4- Ressalta els teus mèrits i prestigi. No siguis humil. Apunta't tots els gols. Els mèrits són teus, els fracassos són del teu equip. Quan hi hagi problemes de direcció no els donis explicacions, limita't a curt cap.

5- Triga a respondre o, millor, no responguis als problemes. Si tenen solució, per què preocupar-se? I si no en tenen Per què preocupar-se?

6- No creus deixebles . No deixis descendència. Deixa clar que “ amb tu acaba tot ”. Fes-los arribar a la

conclusió que “O tu o el caos ”. Que darrere teu no creixi l'herba.

Estic segur que mentre vostès anaven llegint, se'ls anava escapant una rialla malvada per la comissura dels llavis, perquè estaven identificant el personatge.

Sí; presidents autonòmics, que encara ho són, em comentaven fa un parell d'anys amb amargor: “Jo no només sóc un president regional, sinó que a més sóc el secretari general del PSOE a la meva comunitat, i Sánchez no es digna a agafar-me el telèfon des de fa 1 any”.

En reunions que he continuat mantenint amb dirigents del PSOE, hem coincidit en el diagnòstic de situació sobre l'agreujament i el deteriorament de l'organització; en què s'estava lapidant la democràcia interna al Partit, i la motivació de la militància quedava reduïda exclusivament a l'esperança per obtenir un lloc de treball o un càrrec polític , però que la motivació per la defensa de les idees del Socialisme i per fer créixer el PSOE, havien desaparegut a totes les agrupacions. Números canten.

L'afiliació al 38è Congrés de Sevilla el 2012, era de 250.000 afiliats. Al 40 Congrés de 2021 no arribaven a 100.000. Si arriba a celebrar-se el 41 Congrés, sota la Secretaria General de Sánchez, no arribessin a 50.000, auguro.

Antonio Gramsci ens va ensenyar que per conquerir el poder primer havíem d'operar un canvi en la cultura social; impregnant-la dels valors i principis del Socialisme , i per això, els socialistes havíem d'inserir-nos a les organitzacions cíviques, socials, culturals, recreatives i polítiques, per contribuir a la transmissió d'aquests valors.

Aquest ensenyament rigorosament aplicat per l'independentisme català des del 2010, es va transformar en una revolta social el 2017, i des de llavors governen la Generalitat de Catalunya.

El PSOE va fer tot el contrari; va abandonar les associacions de veïns i qualsevol altra entitat en què participaven els seus militants, des que va vèncer a les primeres eleccions municipals de 1979. Ben al contrari, les respectives direccions polítiques del Partit als ajuntaments, criticaven i apartaven els afiliats que encapçalaven les reivindicacions de qualsevol moviment social. “Que deixin de tocar-nos els collons. Per governar ja estem nosaltres” Aquesta era la frase més comuna entre els nous líders dèspotes, que eren molts. Aquests reivindicaven la frase de Carles III “Tot per al poble, però sense el poble ” molt pròpia del despotisme il·lustrat del segle XVIII, amb la diferència que els il·lustrats polítics el 1979 eren ben pocs.

El President és conegut entre les seves pròpies files com el “Killer de la Moncloa” a causa de la seva indissimulada habilitat per tallar caps sense donar cap mena d'explicacions polítiques.

Se salta els Estatuts com li ve de gust. Passa olímpicament dels òrgans de control i decisió interna del PSOE. Ja sigui per a qüestions tan irrellevants com modificar el Codi Penal i deixar en llibertat més de 1.000 agressors sexuals; com per descodificar-lo traient-ne els greus delictes de sedició o malversació de fons públics, per deixar-lo en “desordres públics agreujats” o rebaixar la pena de 8 anys per corrupció a 4 anys ara, si es deixa lliures els seus socis d'ERC es tracta , atorgant indults exprés a condemnats pel TS, a canvis que li votin els PGE del 2023. Del Codi Penal de 1995, hem passat al Codi Penal de Junqueras, en un “ très i no res”

No cal seguir amb el reguitzell de greuges polítics amb què Sánchez ha ofès greument la dignitat de tots els espanyols . És ben coneguda la seva falta de paraula, entre el que va prometre a la campanya electoral de 2019 i el que ha acabat fent . El Codi Civil qualifica com a frau contractual el fet comercial de defraudar de facto el que es promet d' iure . Les promeses electorals de Sánchez el 2019, pel que fa al que ha acabat aplicant en aquests 4 anys, s'assemblen com un ou a una castanya.

I aquest crec jo és el quid de la qüestió. El perquè del seu fracàs electoral a primera persona. Ell ha deteriorat la marca PSOE i els ciutadans han reaccionat traient-li confiança. Ja no és creïble. S'ha comportat com un triler durant aquests 4 anys, enganyant a propis i estranys. Enganyant l'electorat a qui va prometre solemnement “Jo mai no pactaré amb l'independentisme” i “No dormiria tranquil si pactés amb Podem”

Tornant als manuals de Lideratge polític, entre les 12 qualitats principals d'un líder carismàtic, al meu entendre, Sánchez no té les 8 següents : Ètic; Rigorós; Sincer; Confiable; Democràtic; Empàtic; Catalitzador; Generador de seguretat al vostre equip fent-los créixer. No cal preguntar als seus decapitats Adriana Lastra; JL Ábalos; Pedro Duque; Carmen Montón; Magdalena Valerio; Isabel Celaá; Màxim Horta; Carmen Calvo o Iván Redondo, segur que hi estarien d'acord.

Aconseguir els objectius personals a qualsevol preu, sense estimar l'ètica als mitjans utilitzats, és una praxi pròpia de Maquiavel, a la seva obra “El Príncipe”, que per a un egoista pot resultar útil, però per a les persones comunes, generoses i benintencionades , resulta detestable i reprovable; i això és el que els ciutadans han fet, manifestant-ho amb el seu vot el 28-M.

Sánchez és percebut per la majoria de la ciutadania espanyola com un líder dur; maquiavèl·lic; cruel; egoista; mentider, que no compleix la seva paraula; del que no te'n pots fiar. És a dir, aplega tots els ingredients d'un líder tòxic. Ha perdut la qualitat principal per al lideratge polític: la credibilitat personal.

Probablement ell n'és conscient; per això no ha volgut retre comptes davant la seva Executiva Federal, ni davant el Comitè Federal, màxim organisme de direcció entre congressos, ni davant el seu propi Consell de Ministres i s'ha embolicat la manta al capdavant convocant noves eleccions generals per al 23 de juliol , per a sorpresa de tots.

Tonto no és. Sánchez sap segur que perdrà. A JF Tezanos ja no li pregunta ni l'apuntador . Per això segueix caminant sobre el filferro, sabent que té xarxa; un lloc de treball assegurat a l'OTAN, l'augment de la despesa militar un 2% del PIB i la genuflexió humiliant davant del Rei del Marroc van ser la inversió a futur.

Sánchez prefereix aparèixer fora del poder com a víctima de les hordes feixistes, comandades per PP + VOX, que expulsat pel seu propi Partit, que li exigirien exigint-te responsabilitats per la derrota.

“ Els ciutadans ens han pegat una puntada de peu a 1.600 alcaldes, regidors i diputats autonòmics, que anava dirigida al cul de Sánchez” van expressar amargament nombrosos dirigents del PSOE amb els quals em vaig reunir a Madrid l'1 de juny.

La intenció era aquesta, exigir-li comptes, demanar la reunió urgent del Comitè Federal, per exigir un Congrés Extraordinari que substituís Sánchez a la Secretaria General , abans de la convocatòria de les eleccions generals previstes per al desembre, que ell va assegurar no avançaria per esgotar la legislatura. Aquesta és la cultura organitzacional interna al PSOE, que es van aplicar a si mateixos González; Zapatero i Rubalcaba, quan van perdre les eleccions.

Sánchez ens ha demostrat sobradament, als socialistes i als ciutadans en general, que és un home sense paraula; que anteposa sempre els seus propis interessos personals als del Partit. Ell sap que deixarà el PSOE com un erial. “ El que vingui darrere que arree ” ens deixa com a missatge subliminal. A la seva emulació va de Maquiavel fins a Atila “Que darrere meu no creixi l'herba”. Aquest serà el llegat que deixarà el PSOE.