L'escull del pacte Sumar - Podem es diu Irene Montero

Som a la setmana decisiva per conèixer si Unides Podem formarà part de la plataforma SUMAR que lidera Yolanda Díaz per concórrer a les eleccions del 23-J. La data límit és el proper divendres. Fins aleshores, les negociacions continuen obertes entre les dues “formacions” amb imposicions de Podem No és un tema ideològic els que els separa, no, tots vénen de la casa mare: el Partit Comunista i els seus “afluents”. El problema és el control de la plataforma. Filant més fi podríem dir que l'escull principal és el lloc que ocuparan a les llistes Irene Montero, Ione Belarra i Echenique . Especialment Irene Montero, que vol estar entre els dos primers llocs.

Pablo Iglesias i Irene Montero @ep



Cap dels “líders” que integren Sumar - volen ser l'alternativa d'esquerra al PSOE- volen la presència dels tres als primers llocs. Unides Podem ha patit un daltabaix en les passades eleccions del 28-M , ningú ho posa en dubte. Quan això succeeix allò que s'espera, en primer lloc, autocrítica, i en segon dimissions dels culpables dels resultats. Ni Montero, Belarra, Echenique, Verstrynge i etc. ho han fet, és com si el tema no anés amb elles. La culpa és dels altres, elles se'n fan les víctimes. L'únic que ha fet un pas al costat ha estat el ministre en funcions, Alberto Garzón , que l'honra, encara que sigui una estratègia meditada. L'escriptor JRR Tolkien escrivia que “quan les coses estan en perill algú hi ha de renunciar, perdre-les, perquè altres les conservin”.



Això del sentit de responsabilitat, sacrificar-se en post de la unitat de l'esquerra, no va amb les tres dones que executen les ordres del mascle alfa, Pablo Iglesias, que està pressionant per tots els mitjans al seu abast amb l'objectiu de seguir mangonejant no només Unides Podem, sinó Sumar. Sense anar més lluny, dilluns passat en les diferents intervencions radiofòniques i en la tele “oberta i plural”, assenyalava Más Madrid, Comunes i Compromís d'estar vetant l'entrada d'Unidas Podemos a les llistes. Denunciava que aquests tres partits estan en contra de Podem. Molts es pregunten què ha hagut de passar perquè la seva amiga de l'ànima, Ada Colau, hagi trencat peres amb Iglesias, quan la seva amistat política estava a prova de tot a excepció dels resultats i la reticència a dimitir de les tres capitanes. Lluny han quedat - només a les hemeroteques- les imatges d'abraçades, somriure i complicitat de Colau i Iglesias.



Pablo Iglesias en un altre dels seus púlpits radiofònics alertava de la dinàmica de venjança i pressió que s'està produint perquè Montero, la seva dona, quedi fora de les llistes al Congrés. Per rematar el seu sermó va postil·lar: “Desitjo que els companys sàpiguen que liderar té més a veure amb ser generós que amb intentar humiliar o fer que algú passi per sota del futbolí”. Això de ser generós els ho hauria d'aplicar a Montero, Belarra Echenique i companyia. Fer-se la víctima quan aquest clan que dirigeix s'ha carregat el partit que tantes il·lusions havia generat és tenir la cara molt dura. L'únic que li interessa és aferrar-se al poder, sense importar la resta de persones que formen el partit. Ho hauria de saber, els actes tenen conseqüències i ell, com altres líders joves la vanitat dels quals era extensa, han estat "baixa" a les urnes, com Albert Rivera i Inés Arrimadas. Una cura d'humilitat no li vindria gens malament.



La generositat que Pablo Iglesias reclama als altres s'hauria d'aplicar, i que aquelles persones que tant han perjudicat el seu partit i la societat, marxin a casa seva i facin possible el pacte amb Sumar, l'alternativa de l'esquerra. Hi ha un proverbi àrab que diu: “La generositat consisteix a donar abans que se'ns demani” .