El que es promet en campanya electoral s'escriu a l'aigua

Cal veure les promeses que s'arriben a fer en campanya electoral que després no se solen complir: que no pactaré amb aquest partit o amb l'altre. Que me'n vaig de la política si no surto elegit alcalde i una llarga llista de coses que no s'arriben a complir. Però sembla que en aquest país la ciutadania té unes escurabutxaques més grans que el mític riu Nil.

Urnes @ep

Aquests dies -en eleccions anteriors havia passat el mateix- d'acords per poder governar, amb les coses que estem sentint, veient o llegint, és per estirar-se els cabells, sense arrencar-ne cap. Expliquem els esdeveniments. A la campanya electoral el PP deia que no pactaria amb Vox, que deixaria governar la llista més votada i ara resulta que això “era una broma” , o que potser no ho havíem entès bé, o potser “on vaig dir dic ara dic Diego”. A Catalunya, un dels exemples més clamorosos s?està vivint aquests dies a Barcelona. El PSC va posar a brou l'alcaldessa Colau -això que havia governat amb ella- i va arribar a afirmar el seu candidat, Jaume Collboni, dues coses: que no governaria amb ella i que, si no era alcalde, se n'aniria. És a dir, que deixaria la seva acta de regidor.

Trías va afirmar per activa i passiva que no pactaria amb Colau per la mala gestió -es parlava d'un pacte amb els socialistes-. Això ho està complint i l?acord amb ERC està fet. Maragall té sentenciat el PSC per unes quantes raons, personals i polítiques.

El PP, per la seva banda, no pensa votar un “independentista”, com qualifica Trías. Podria votar la candidatura dels socialistes i Comuns si Colau no és al govern municipal, és a dir, si deixa la seva acta, cosa que de moment no pensa fer. Queden encara algunes hores perquè es constitueixin els nous ajuntaments i qui cregui en els miracles, potser això passi, que Colau marxi a casa seva i Trías es quedi compost i sense alcaldia si finalment els comuns entren el govern amb els socialistes i el PP els recolza. Pot ser? Si es creu en els miracles, sí. Però cal ser optimista, la renúncia de Jaume Asens a anar a les llistes dels comuns del 23 de juliol i la seva marxa de la política és sorprenent Serà que li està ensenyant la porta a Ada Colau? No es pot descartar.

Els comptes són els que són, els números són realistes i la política, en tantes ocasions, surrealista. Així que aquest dissabte pot passar gairebé tot a l'ajuntament de Barcelona.

Un altre pacte és el realitzat a l'ajuntament de Girona, on tot i haver guanyat el PSC, l'alcalde serà Lluc Salellas de la CUP després de l'acord aconseguit amb ERC i Junts, que formaran part del govern: Gemma Geis de Junts serà vicealcaldessa i Quim Ayats d'ERC, segon tinent d'alcalde. És la primera vegada que els cupaires ocupin una alcaldia d'una gran ciutat com Girona, Gairebé ningú no ho entén, però és el que hi ha: l'escenificació de l'independentisme.

En aquests pactes la geometria variable és l'aplicació d'alguns partits per dissimular que això de deixar governar el partit més votat continua sent un conte - xinès?- per despistar el personal. Deia l'escriptor Ken Follett que "no pots mantenir una promesa només quan et va bé. Cal mantenir-la encara que no et vingui de gust. Aquest és el seu significat".