El noi del Guinardó, nou alcalde de Barcelona

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni @ep

Sempre ho he dit, la política no sempre és lògica, no és matemàtica pura i dura, és una geometria variable. Això ha quedat palès aquest dissabte a la tarda quan Jaume Collboni ha estat elegit alcalde de Barcelona, després d'un acord aconseguit minuts abans que comencés el ple d'investidura. Una jugada que ha deixat descol·locat Xavier Trías, que ja es veia amb el bastó de comandament. La política és el que ha passat al ple d?investidura de l'ajuntament de Barcelona. També a Girona, on els socialistes, tot i ser el partit més votat, s'han quedat sense butaca després del pacte aconseguit per Junts, ERC i la CUP, que ha donat als antisistema de la CUP l'alcaldia.



L'estratègia de fer el socialista alcalde Barcelona ha estat possible per dos elements: la renúncia de Colau de presentar la seva candidatura a l'alcaldia i els vots a favor del PP, que ha donat els seus vots al PSC després de manifestar per activa i per passiva que donaria suport a Collboni si els Comuns no eren al govern, cosa que ha passat.



Però què ha pogut passar perquè els Comuns votessin a favor? Doncs que han rebut pressions per dalt, per baix i per tot arreu. Jaume Asens, com deia en un article anterior, li ha ensenyat a Colau què ha de fer. A més, cal no oblidar els acords a nivell nacional que tenen els Comuns amb Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz i el possible pacte. Si els números sumen per tornar a formar part del govern espanyol, hi haurà intercanvi de cromos?



A les intervencions dels candidats dels diferents partits polítics s'ha vist com han reaccionat. Daniel Sirera PP ha justificat el seu vot per la necessitat d'impedir un govern d'independentistes i perquè Colau no estarà al govern municipal. Ernest Maragall, visiblement enfadat, ha acusat els Comuns de recolzar els socialistes i ha qualificat de frau el que ha passat al ple de constitució. Contrariat i amb poc fair play , no ha assumit el resultat de la votació. Per la seva banda, Ada Colau, que va començar dient que no havia participat de les negociacions i va voler donar a entendre que no hi estava d'acord, va avisar que es quedaven a l'oposició, i ha advertit Collboni que no ho tindrà fàcil, amb 10 regidors per governar. Una amenaça directa? Això sembla.



La intervenció més esperada ha estat la de Xavier Trías, que si bé ha començat acceptant la derrota en el seu camí a l'alcaldia, a mesura que avançava s'ha anat escalfant i afirmava que el PSC, Comuns i PP “fan un mal favor a la ciutat i al país” amb la seva elecció. Per continuar explicant que “als meus 76 anys, jo ja ho deia: si no surto alcalde, que els donin a tots”. Una afirmació crec més fruit de l'enuig o potser, perquè amb aquesta edat, es pot permetre qualsevol cosa, encara que no és l'estil de Trias.



El nou alcalde de Barcelona ha fet un discurs conciliador, sense entrar a les intervencions dels caps de llista dels partits , i ha afirmat que governarà per a totes les persones.



Vist el que ha passat, Trías ja ha anunciat que se'n va a casa seva. El mateix pot passar amb Maragall, que faci el mateix, edat té per això, i Colau és possible que segueixi el mateix camí per restablir les relacions amb els socialistes. Això es pot produir en els propers dies: tres candidats que renuncien a seguir a l'Ajuntament. Tres per diferents motius. Si finalment marxa Colau, què té previst fer? Doncs diverses coses: anar a les llistes de les eleccions europees i que li donin un altre càrrec. Sense rebre un sou no es quedarà, segur, Aquí hi ha la seva companya Yolanda Díaz perquè li doni un cop de mà.



Xavier Trías no ha sabut pair que s'ha quedat sense l'alcaldia de Barcelona, la seva gran aspiració i la de Puigdemont -que ja estava fent coets-. Pensa que li han fet pagar molt car a Junts l'anomenada cacicada de Girona, on els socialistes també s'han quedat sense alcaldia, però no se'n recorden.



Així que Jaume Collboni, el noi del Guinardó, fill de família treballadora, és el nou alcalde de la capital de Catalunya.