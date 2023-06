Les diferències de la ressaca d'Ernest Maragall i Xavier Trias

Posterior a qualsevol celebració: casaments, aniversaris, fins i tot enterraments, apareix un estat anomenat ressaca. A cada persona afecta de manera diferent. La reacció, per humana, no sempre és igual, cada persona és un món, encara que hi hagi un món per a tothom. En política, la ressaca després d'unes eleccions depèn de què hi hagi portat : qui aconsegueix el triomf, la ressaca està impregnada d'èxit, felicitat. En canvi, als que ha tocat això que es diu derrota, la ressaca comporta fracàs i ressentiment fins a bogeria. Els èxits són alegria, celebració; les derrotes amargor i en alguns casos set de venjança. L'ésser humà no està preparat per a les derrotes, les porta molt malament i en alguns casos la victòria també.

Arxiu - El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall (i), i l'exalcalde de Barcelona i líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias (d).



La ressaca després de l'elecció del nou alcalde de Barcelona, que finalment, com tots coneixen, ha estat el socialista Jaume Collboni , va provocar un esclat de borratxera entre els que havien venut la pell del llop abans de caçar-lo, les que pensaven que tenia tot el dret del món a seguir asseguda a la poltrona i els que finalment van aconseguir desbancar els uns i els altres. Són coses de la política que cal acceptar amb la mateixa expressió física i verbal quan es guanya o quan es perd. Les persones són, entre moltes altres coses, un conjunt de sentiments que molt pocs són capaços de controlar.



Després del que va viure dissabte a la històrica sala del Consell de Cent, en què alguns polítics no van saber pair “la derrota”, quaranta-vuit hores després, Ernest Maragall seguia tan enfadat com aquell dia. La seva reacció que ho demostra així ha estat la d'aquest dilluns, que, en roda de premsa, acompanyat del president d'ERC, Oriol Junqueras, afirmava que “dissabte constatem que quan Catalunya vota, l'Estat espanyol veta”. Ho ha dit i s'ha quedat tan tranquil, com si la gent fos idiota... Com qualifica el que ha passat a Girona?On la candidata del PSC, partit guanyador de les eleccions, ha estat apartada per Junts i ERC després del pacte amb la CUP per cedir-li el càrrec al cupair3 Lluc Salellas, fill d'una bona família de Girona, i els socialistes no han muntat el número.Per Maragall, això de Girona no és un atac a la democràcia, ni forma part de les clavegueres de determinats partits polítiques i algunes institucions. Clavegueres les tenen gairebé tots: algunes s'acaben descobrint i d'altres no.



Com que Maragall s'ha convertit en una víctima -el resultat electoral ha estat demolidor- pel complot de l'Estat Espanyol que és com un dimoni amb banyes vermelles, el senyor Junqueras, perdó, l'executiva del partit republicà, ha decidit premiar Maragall i anuncia que anirà de número dos a la llista del Senat : Serà per treure-li-ho de sobre i que de la matraca a Madrid? Podria ser. Perquè per molta vitalitat que tingui Maragall, l'edat no perdona i 80 anys són molts per com diu compaginar el senat -si en surt elegit- i ser alhora el líder d'ERC a l'ajuntament. No podrà fer totes dues coses. El que li han donat és una puntada de peu cap amunt embolicada en paper de cel·lofana i amb llacet vermell inclòs. El pitjor de l'assumpte és el mal perdre que tenen ia qui l'acompanya el mateix Oriol Junqueras, que “odia” els socialistes com ha donat mostres aquests anys. Escrivia l'escriptor, Carlos Ruiz Zafón que “de vegades, explicar la veritat no és una bona idea”.



Mentre Xavier Trías, després de l'escalfada de dissabte, després de descansar, reflexionar i haver definit l'episodi de dissabte com una ingerència de l'Estat i el “nou 155”, ha avalat un pacte a la Diputació de Barcelona, que governa amb els socialistes i un acord també a l'AMB, on també formen part de la junta de govern, juntament amb els republicans, socialistes i els comuns d'Ada Colau. En aquesta institució metropolitana no hi ha clavegueres ni el fan fàstic a governar amb els socialistes. Són d'aquestes operacions en què prefereixen mirar cap a una altra banda. Per què serà?



La ressaca es produeix quan algú beu massa no només alcohol, sinó vanitat i supèrbia. Joan Manuel Serrat cantava: “I amb la ressaca a coll torna el pobre a la seva pobresa, torna el ric a la seva riquesa i el senyor guareix a les seves misses.”, i la política a la seva condició de servei per a uns quants.