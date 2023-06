Diaz no guanya per ensurts: Colau vol un referèndum

Moltes vegades hi ha formacions polítiques que s'assemblen més a una olla de grills que a un projecte seriós, consistents, amb un únic criteri que defineix la seva línia d'actuació. En plena campanya electoral del 23-J -encara que encara no sigui oficial-, la plataforma Sumar que lidera Yolanda Díaz torna a tenir problemes. En aquesta ocasió amb els seus “socis”, els Comuns d'Ada Colau, que com ja no és alcaldessa, ni té responsabilitats de govern, disposa de temps suficient per passejar pels platós de televisió a explicar la independència del seu partit respecte a Sumar .

Arxiu - La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, abraça l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, en un míting al Mirador del Carmel, el 20 de maig del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).



El cap de llista de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, ha declarat que Sumar inclourà al seu programa electoral el referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Per si hi havia dubtes va remarcar: “Al referèndum som on hem estat sempre. Catalunya ha de votar el futur. Formarà part del nostre programa electoral”, ha sentenciat Vidal en resposta a una pregunta.



Per si no hi hagués dubtes de les afirmacions del cap de llista per Barcelona, l'exalcaldessa i líder dels Comuns, Ada Colau, en una entrevista a la tele del Govern ha volgut deixar clar que “els Comuns tenen el seu propi programa per a Catalunya” i que inclou "un referèndum sobre una nova proposta de relació entre Catalunya i l'Estat". Tota una declaració “aclaridora” del que realment volen els Comuns. Ja s'han tret la careta? Volen que Susana Díaz fracassi? O pretenen fer la competència als independentistes per treure més vots? No cal mirar enrere quan Colau ha fet més d'ullet a l'independentisme i el seu suport a la consulta sempre ha estat present.



Davant d'aquesta situació que ha provocat gran nerviosisme en la direcció, complica el projecte de Sumar –15 formacions componen la plataforma–. Yolanda Díaz, que en privat considera que els Comuns ha rebentat la campanya amb aquesta proposta, no l'accepta, i és que a més només hi ha un únic programa que és el de Sumar, sentenciava Díaz molt contundent, això si amb veu de no haver trencat un plat a la seva vida.



Colau ha tingut molt a veure amb els noms d'alguns dels components –amb possibilitats de sortir– de la llista per Barcelona: Gerardo Pisarello, Gala Pin i el controvertit Eloi Badía –que està sent investigat–, però que té la confiança de la exalcaldessa. Pisarello, defensor del referèndum, ha agafat gust al Congrés, amb un bon sou. A més, és lluny de Colau que el va enviar a Madrid per treure-s'ho de sobre. Gala Pin, que al seu dia va ser regidora de l'ajuntament i que va dir que abandonava la política, va ser objecte d'una advertència del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament després de ser contractada per la Fundació Gotea, que havia rebut gairebé 300.000 euros en subvencions - Portes giratòries ? És clar que sí. Eloi Badía, molt amic de Colau, cremat per la seva actuació a l'ajuntament, “va renunciar” a anar a la llista de les municipals per posar terra pel mig. Són moltes els enemics que s'han generat al llarg de la seva actuació municipal que no es poden qualificar de bona.



La líder dels Comuns, que ha aconseguit dinamitar Podem a Catalunya, pensa que pot fer el que li vingui de gust. Però no coneix bé la gallega , a qui no li ha tremolat la mà a l'hora de treure's de sobre Montero, Echenique i alguns més. Els resultats a Barcelona no han estat bons per a Colau. Tot i això, Díaz ha donat el vistiplau a la incorporació d'aquests tres exregidors que no tenen bon predicament.



Yolanda Díaz no està disposada a consentir que els Comuns li destrossin la campanya, ja n'ha tingut prou amb Unides Podem. Així que, bromes les justes, acostuma a dir. Això no vol dir que Colau i companyia callin: no és el seu estil. Fins al 23-J Díaz patirà de valent, és com un lampista intentant tapar les fuites de les canonades que encara que noves sembla que perden per diversos trams.