L'alcalde de Tarragona es desentén del cas Inipro: bé comença!

En els temes judicials, amb permís de senyories, més d'una vegada hi ha casos que grinyolen. És la suposició que escriu, però és el que penso atenent els inputs que arriben, que reafirmen els meus dubtes. Ho dic perquè aquest dilluns al matí saltava la notícia que el nou alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales -ex de ciutadans - anunciava que l'ajuntament es retiraria del cas INIPRO , com a part perjudicada per la decisió de l'anterior alcalde d'ERC . Una postura que per a alguns serà comprensible per això que ara són del mateix partit, el PSC. Per a altres, en canvi, resulta sorprenent en nom de la transparència i el sentit que s'aclareixi el que ha passat.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales @ep



Volen de debò que s'aclareixi el cas Inipro-Tarragona causant de la marxa de Fèlix Ballesteros de la política? Doncs tenint en compte aquesta decisió, no. I això li hem de sumar que l'ara regidora Cecilia Mangini , a qui el jutjat d'instrucció la va imputar com a treballadora d'INIPRO - encara que després l'Audiència de Tarragona ho va desestimar malgrat considerar-la responsable a títol lucratiu - ara es dóna la “paradoxa” que ha estat nomenada presidenta de l?Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) Socials, d?on van desaparèixer 276.121 euros per promoure la figura del llavors alcalde, Félix Ballesteros, l?any 2010, segons la CUP que va denunciar el cas.



Resulta curiós la coincidència i que la primera mesura, coneguda, presa per l'alcalde Viñuales sigui el nomenament de Cecília, qui per cert ha practicat com es pot veure això de les portes giratòries. No és l'únic cas, a INIPRO-Viladecans aquesta pràctica de portes giratòries d'Inipro-Tarragona sempre ha estat molt habitual, sense el més mínim pudor . Per què serà?



El cas Inipro -Tarragona va arribar a l'Audiència l'any passat després d'una llarga “instrucció” i l'obertura del judici oral, segons el president de l'Audiència, Joan Perarnau, no es produirà abans del 2024. Una situació xocant que Perarnau justificava a causa de les càrregues de treball que tenen. És cert que tenen molta feina, però no és prou important com tractar-la el més ràpidament possible? Deu ser que no.



La mateixa sort està corrent la peça separada del cas Inipro-Viladecans, El 4 de maig del 2016 - ja han passat 7 anys-, la Guàrdia Civil i la policia judicial registraven l'Ajuntament de Viladecans on es van passar tot el dia demanant documentació dels contractes assignats a la famosa empresa que va néixer d'una associació d'“amics” i que s'ha fet amb centenars de contractes no només a Viladecans, sinó a molts altres ajuntaments inclòs el de Barcelona. Aquell dia va ser detingut Joaquín Guerrero, tinent d?alcalde i primer secretari dels socialistes de Viladecans, que al cap d?uns dies va ser posat en llibertat amb càrrecs i que figura com a imputat, ell i altres persones més.



Inipro -Viladecans ha estat fins ara un partit de pin pon. El primer jutge que es va fer càrrec del tema va ser el jutjat d?instrucció número 1 de Tarragona, el jutge Joaquín Elías, que quan tenia pràcticament acabada la instrucció, va ser ascendit al?Audiència de Barcelona. Es va fer càrrec la jutgessa Chantal Prieto, jutgessa que després de mirar-ho va arribar a la conclusió que hauria de ser instruït pel Jutjat d'Instrucció número 8 de Gavà, el jutge del qual és Rubén Vallejo González. Un cop revisat, va decidir tornar-lo una altra vegada al seu col·lega de Tarragona perquè creia que no era una peça separada. La seva companya Prieto, li va tornar de nou el cas al jutge Vallejo explicant que era una peça separada -segur que no hi tenen res a veure?-. I en aquest partit de pin pon ha estat Inipro-Viladecans. El jutge Vallejo ha cridat a declarar unes 12 persones, algunes com a imputades, i altres com a testimonis. Entre aquestes darreres el secretari i la interventora i s'ha oblidat de trucar, entre moltes altres persones coneixedores del cas, l'antic secretari que ha viscut tots aquests anys l'adjudicació dels contractes, l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, màxim responsable de l'ajuntament ia més signant d'alguns decrets de batlia. Per què? No ho entenem, igual que la no compareixença d'algunes persones més que podrien aportar dades.



El Jutge Vallejo ha aixecat el secret del sumari fa un parell de mesos, sense que els mitjans de comunicació hàgim tingut accés al contingut del sumari. Ara està esperant l'informe pericial econòmic que havia sol·licitat i que sembla que porta el seu temps, cosa que significa que el temps s'allarga , el judici no arriba i la gent desconfia que aquest cas pugui quedar en res. Serà possible? Caldrà posar una espelma a San Judas Tadeo perquè faci possible pensar que tot serà jutjat aplicant les lleis…