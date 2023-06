Tesh Sidi, una candidata sahrauí per al Congrés dels Diputats espanyol

Han hagut de passar gairebé cinquanta anys perquè una persona d'origen sahrauí pugui tornar a ocupar un escó al palau de la Cursa de Sant Jeroni… si els electors madrilenys ho decideixen així el 23 de juliol. Els veterans recordaran que durant el règim franquista i en les anomenades Corts espanyoles hi va haver procuradors que van representar la llavors província del Sàhara. Procuradors que, per cert, van desaparèixer com per ensalm el 20 de novembre de 1975, data en què van perdre de la nit al dia no només el càrrec que ostentaven i sinó també la nacionalitat, en una de les decisions més vergonyoses que ha estat capaç de cometre lAdministració espanyola. Val a dir que eren parlamentaris exclusivament decoratius, tots ells homes, i l'única funció dels quals consistia a assistir als plens vestits amb el tradicional darrere. Amb una peculiaritat: en aquell Estat confessional on els càrrecs es juraven sobre els Evangelis, ells ho feien sobre l'Alcorà.

Ha passat mig segle, els sahrauís, abandonats per Espanya i marginats per una organització internacional com l'ONU, incapaç d'aplicar les seves pròpies normes jurídiques, no s'han pogut autodeterminar com cal i això malgrat el reconeixement de la República Sahrauí per part de molts països i de la Unitat Africana. Com a conseqüència d'aquesta situació, la seva població viu o bé al seu propi territori sota una ocupació estrangera que no té propòsit de marxar, o bé a la diàspora algeriana, espanyola o de Déu sap on.

Com a súmmum d'ignomínia aquells sahrauís que eren espanyols de ple dret van ser desposseïts arbitràriament de la nacionalitat amb què van néixer, i han hagut d'acollir-se per pura necessitat a algun dels països veïns o són senzillament apàtrides. N'hi ha que han aconseguit, després d'àrdua lluita, que se'ls reconegués aquella nacionalitat originària, cas de Tesh Sidi, que ha estat nominada per Sumar per ocupar el tercer lloc a la llista electoral de Madrid a les eleccions que tindran lloc el 23 de juliol. Un lloc que permet suposar que us permetrà assolir l'escó sense greu dificultat.

La presència de Tesh Sidi al palau de la Cursa de Sant Jeroni suposarà tornar als sahrauís la veu de la qual van ser privats el 1975. Li espera una tasca àrdua i gegantina: aconseguir que el parlament espanyol restitueixi d'una vegada per totes connacionals la nacionalitat de què van ser privats arbitràriament. I, sobretot, mantenir viu el compromís històric d'Espanya amb el seu poble que, malgrat que li pesi a Pedro Sánchez, segueix sent el seu dret a autodeterminar lliurement el seu futur com mana el Dret internacional. Ni més ni menys.