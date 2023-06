Laura Borràs vol treure's de sobre Magda Oranich

Diuen alguns que la tenacitat és la “virtut “de perseguir un objectiu i aconseguir-ho”. Als que ho aconsegueixen els anomenen triomfadors, intel·ligents i no sé quants adjectius més que els fan engreixar el seu ego dos-cents quilos com a mínim. Aquest concepte ben entès pot ser beneficiós, mal emprat pot ser terrible.

El regidor de Junts a Badalona, David Torrents; l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs i el senador per Junts Josep Lluís Cleries @ep

Laura Borrás , la ja oficialment expresidenta del Parlament de Catalunya – encara li queda la presidència de Junts – és una política persistent en diverses línies: proclamar per activa i per passiva que la seva causa és política, i no judicial, malgrat estar condemnada per la justícia per trossejar contractes públics - quatre anys de presó i 13 d'inhabilitació- el que ven com ser una víctima dels malvats jutges, la Junta electoral, els diputats que la van apartar injustament del seu escó i tots aquells que li han fet mal sense raó . Ella que és la gran defensora de Catalunya, que està per sobre de totes les lleis i fins i tot de la mateixa democràcia, segueix amb la seva tenacitat habitual - alguns ho qualifiquen de cara dura- de ventilador que escampa aquestes deixalles el nom de les quals ja dedueixen els lectors.

En una nova acció de no estar quieta i seguir buscant culpables de totes les seves desgràcies, arriba el torn a l'advocada i militant de Junts, Magda Oranich , que és la presidenta de la Comissió de Garanties del seu partit, que pot decidir apartar-la de els seus càrrecs a Junts en ser condemnada per corrupció, si s'apliquen els estatuts. Situació que no ha estat descartada. Oranich ja havia tingut discrepàncies amb Borràs no fa tant de temps. Això significa que Borràs li va posar al seu dia la creu, i no precisament a la casella de l'església, sinó en el nom de la seva companya i no amiga.

Borrás té els seus seguidors i han estat ells de motu propi els que estan fent arribar al partit al·legacions per carregar-se a Oranich que, dit sigui de passada, la Borràs no arriba a l'advocada ni a la sola de la sabata en la trajectòria professional. L'objectiu de la campanya “improvisada” és posar a la presidència de la Comissió de Garanties una persona del clan Borràs , situació que facilitaria que tot quedarà com fins ara, amb la condemnada al seu càrrec orgànic. Una jugada mestra, sobretot molt democràtica i un exemple total de comportament ètic. Hi ha una frase de Mafalda, l'antítesi de Borràs, que diu: “Els que caminen per la vida arruïnant la dels altres i després segueixen com gairebé res, recordeu, la vida és un cercle, tot torna i t'enganxa on més et dol ”.

Amb la que està caient a Junts, que tal com van les negociacions en ajuntaments i altres institucions, on es quedaran fora dels governs importants - Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i altres també, i queda per conèixer el que passi fer a l'AMB-, ficar-se en embolics interns per conservar una parcel·la de poder i seguir portant el seu partit al precipici, és d'una bogeria que li pot costar molt car. La propera cita, el 23-J, on estan competint amb ERC per veure qui aconsegueix més escons al Congrés dels Diputats, pot ser un canvi de direcció que necessiten per saber què volen fer a la política catalana

Mentre l'estratègia política segueixi marcant-se des de Waterloo, per interessos particulars, malament estaran les coses en un partit que prové de la Convergència que tants anys va governar a Catalunya i que va arribar a controlar-ho tot. Com diria una amiga: “Qui us ha vist qui us veu”.