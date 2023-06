La Reina Letizia rectifica i dóna suport al futbol femení

La Reina Letizia en arribar al Parc Sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat

Diuen que rectificar és de savis, però jo hi afegiria que també és de persones que tenen interessos. Aquesta última hipòtesi és el que li ha passat a la Reina Letizia en relació al futbol femení . Fa uns dies, la Reina ha volgut escenificar el suport a la selecció femenina de futbol que el 20 de juliol participarà al Mundial, que se celebra a Austràlia i Nova Zelanda. Per això es va desplaçar a la Ciutat del Futbol de les Fregues per estar amb les jugadores unes hores.

Letizia els ha manifestat a les jugadores que “sé que sou conscients de l'expectació que genereu i de la il·lusió que espero que sentiu de tantíssima gent que us recolza, us anima i us vol”, els va dir la Reina. Una actitud que ha generat comentaris perquè Doña Letizia fa tres anys que no és present a la final de la Copa de la Reina , absència que ha estat molt criticada i que la Casa del Rei ha volgut tapar-la amb declaracions com: “La Reina té una agenda complicada, hi ha molts esports i no hi pot assistir tothom”. Una afirmació poc intel·ligent tenint en compte el moment del futbol femení a Espanya -acaparen gairebé tots els títols-, cosa que ha costat arribar al lloc que ocupa ia més perquè porta el seu nom la competició.

Potser per les crítiques rebudes en les seves absències “sense justificar”, en aquesta ocasió ha volgut llimar asprors i estar present durant unes hores amb les integrants de la selecció perquè quedi palès el seu suport a la selecció i al futbol femení. És una decisió encertada, encara que no li agradi, li entra a les seves competències pel càrrec que ostenta, com fa el seu marit, el Rei Felip VI que sempre ha estat i continua recolzant la selecció espanyola de futbol. Hi ha coses que van al càrrec i al sou, agradi o no a la dona del Rei. La Reina va treure temps per anar a la televisió juntament amb la seva filla Sofia -en privat- per conèixer l'actor Chris Hemsworth que tanta admiració desperta. Una visita on va poder “ajustar” la seva agenda.

Dins la casa Reial, la Infanta Sofia és una gran aficionada al futbol , com s'ha pogut veure en alguns partits amb la seva germana, fins i tot acompanyant el seu pare a la final de la Copa del Rei, on estava molt atenta al que passava al terreny de joc. El Rei no ha faltat mai a la cita de la competició que porta el seu nom, sap què significa. Sofia ha trobat una companya fidel en aquest esport que tant li agrada.

Així que, La Reina Letizia ha rectificat amb el futbol femení i ho ha fet amb la màxima difusió als mitjans de comunicació, on s'ha mostrat propera, conciliadora i destacant el paper de les jugadores, cosa que l'honra. Esperem que, si la Selecció Espanyola de Futbol femení arriba a la final, tingueu a bé assistir a l'estadi a donar ànim i acompanyar les jugadores. Confuci deia que “el mal no és tenir faltes, si