Jaume Roures

Diuen que amb els diners públics cal ser molt transparent i justificar les coses que es fan. La teoria està explicada molt bé, la pràctica és una altra cosa ben diferent, com es pot comprovar molt sovint, per a desgràcia dels que encara creuen que és possible la teoria.



Mediapro-, a través d'una de les seves múltiples empreses- la companyia de Jaume Roures i Tatxo Benet és la gran premiada també de TVE, després d'emportar-se 8 dels 14 milions d'euros dels Fons de la UE, - un 55% de del concurs- per al projecte educatiu Fes, que és una cosa així com una plataforma d'ensenyament web, adreçada a la formació continuada i professional i promoure les competències digitals.



L'adjudicació d'aquest concurs ha deixat indignats les 30 productores audiovisuals que també s'havien presentat al concurs, algunes amb més experiència en aquest camp que l'empresa de Roures. Una altra de les empreses Catorze Comunicació que juntament amb Mediapro han aconseguit el 85% del pressupost del projecte. Una concentració “massa” sectària que es diu, quan l'objectiu dels fons Next Generation és beneficiar el nombre més gran d'empreses, objectiu que no s'ha donat a TVE.



El concurs l'ha licitat l'Institut de RTVE –depenent de TVE–, la seu del qual es troba a Barcelona, el seu director, Carles Gómez Gálvez, que anteriorment havia estat durant quatre anys director de TVE a Catalunya.

Qui està darrere de l'empresa Catorce Comunicación? m'ho guiso i jo m'ho menjo” . Catorze Comunicació és la productora de, entre altres programes de TVE: Aquí La Terra i del programa de Mónica López “Ara o Mai”.



Jaume Roures és aquest tipus de personatge hàbil que és capaç d'haver estat ficat en tot el projecte de l'independentisme a Catalunya alhora que seguia els seus contactes amb polítics nacionals, entre ells amb Pablo Iglesias, encara que actualment aquesta relació ha quedat trencada. Mediapro ha estat una de les productores mimades de TV3, només cal revisar els contractes que ha tingut tots aquests anys. La seva relació amb l'independentisme no ha estat obstacle per a més que bona relació, simpaties i suport d'alguns destacats socialistes, entre ells parlamentaris actualment al Congrés dels Diputats. És com la geometria variable que aplica Roures i també determinats polítics d'esquerra i independentistes. És Roures un celestí polític? Això diuen d'aquest troskista dels seus primers inicis.



Tatxo Benet, periodista esportiu als seus inicis, aviat es va adonar del negoci del futbol a la televisió. Allà es va ficar com a soci de Roures, on han guanyat molts diners, però també en algunes jugades han perdut els seus bons milions –no són pobres–. Ha estat una mena de crossa mediàtica del procés i això ha tingut la seva recompensa en els documentals emesos per la televisió d'uns quants que és TV3. Després de tants èxits econòmics, també li van arribar els fracassos que n'ha tingut uns quants a les retransmissions esportives ia la premsa, cas del diari Público, on no van sortir ben aturats. Tenen molts deutes Roures i Benet? Això afirmen, però en aquest país com més gran és el deute, més crèdit es té.



El resultat del concurs del projecte educatiu Fes de TVE no ha estat el més encertat i els dubtes sobre la concessió continua sent-hi. No sé qui va dir la frase “qui té un padrí, té un tresor”.