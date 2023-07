Les conjuncions planetàries i la immunitat de Puigdemont

Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont a una imatge d'arxiu

Quan es dóna un succés, en segueix un altre de la mateixa intensitat o més intens per tal de continuar movent les aigües revoltes. És com si la “casualitat” fes acte de presència a les conjuncions que alguns anomenen planetàries. Només així s'entén determinades situacions que ocorren quan menys en fan.

Aquest dimecres per animar més encara les eleccions del 23J, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de Luxemburg deixava anar la bomba que retirava la immunitat parlamentària a l'expresident, Carles Puigdemont i als seus dos exconsellers, fugits com ell, Toní Comín i Clara Ponsatí.



La sentència dóna via lliure al jutge Llanera per tornar a emetre una ordre de detenció europea reclamant el lliurament a la justícia espanyola dels tres polítics que van fugir de Catalunya l'any 2017. La notícia ha estat rebuda com un gerro d'aigua freda per als tres afectats que immediatament després de conèixer-la han convocat una roda de premsa on Puigdemont ha declarat que pensa recórrer la sentència al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), que és una instància superior, i que continuarà lluitant. Per cert, segons la mateixa sentència els tres polítics, ara eurodiputats, han d'assumir les despeses del judici i les de l'eurocambra contra la qual havien apel·lat al seu dia. ¿Pagaran de les butxaques aquestes despeses?



La retirada de la immunitat a Puigdemont, Ponsatí i Comín ha coincidit amb un sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió dependent de la Generalitat, segons el qual el PSC desposseiria ERC del primer lloc que va aconseguir a les eleccions del 2019. La baixada dels republicans els portaria gairebé a empatar amb el partit de Puigdemont (Junts) que es va recuperant. Una altra de les formacions que es recupera és el PP amb 6 i 8 diputats i Vox aconseguiria entre 2 i 3 diputats, mentre Sumar que baixa es donaria una bona patacada electoral.



Pel que fa a possibles comicis a Catalunya, els socialistes catalans tornarien a guanyar les eleccions, seguits d'ERC, i Junts quedaria en tercer lloc i hi hauria una pujada espectacular del PP. En quart lloc, quedarien la CUP i els Comuns amb el mateix nombre de diputats, Vox continuaria creixent i Ciutadans sembla que no entraria al Parlament català.



Amb aquest panorama de victòria socialista tant a les generals com a les autonòmiques, la divisió de l'independentisme i l'objectiu d'aconseguir més vots se centra ara en la ferotge batalla d'ERC i Junts. Els republicans governen en minoria després de la marxa de Junts del govern, i es troben amb jugades diàries dels seus exsocis que naveguen entre dues aigües: governar i treure Catalunya del mal estat en què ha quedat després d'anys immersos en el procés, sense governar ja alhora no deixar de banda la seva part independentista que alguns anomenen ara traïdors i venuts. Una situació molt complicada per a ERC.



En aquests moments a Junts ha caigut del cel -electoralment parlant- la resolució del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per aconseguir més vots. L'estratègia del victimisme, la persecució política i judicial no els han anat gens malament perquè es creuen els posseïdors absoluts de les essències del país.

Els resultats del CEO pel que fa a Junts no són per fer coets així que la resolució de la justícia europea els dóna munició suficient per a aquesta campanya de les generals que són tan especials i de les que esperen millors resultats dels que els donen les enquestes.