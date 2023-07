La Censura de Vox, la reculada i la Cambra de Barcelona

Amb la pujada de la ultradreta a Espanya, VOX, no tant per un percentatge alt, sinó perquè s'ha convertit en la clau perquè la dreta del PP pugui governar, ha aixecat les alarmes per la seva doctrina política que està provocant que els èxits aconseguits en tots aquests anys després de la mort del dictador Franco , intenti suprimir-los. Un retrocés molt significatiu en matèries tan importants com: derogar la llei de l'Avortament, la Llei de Violència de Gènere, la de Memòria Democràtica, la cultura, Eutanàsia i les lleis LGTBI són algunes de les propostes que Vox recull al seu programa electoral i que estan disposats a dur-les a terme.



Per si això no n'hi hagués prou, els d' Abascal proposen il·legalitzar els partits polítics, associacions que persegueixin la “destrucció” de la unitat de la Nació espanyola. Eliminació del Tribunal Constitucional, i algunes coses més que posen els pèls de punta.



On Vox forma part dels diferents governs al costat del PP –aquest li ho permet– algunes de les decisions preses estan sent molt criticades perquè la censura ha tornat de nou a la cultura, entre d'altres. Fins ara l'obra Orlando, de Virginia Woolf, ha estat suspesa per la regidoria de Cultura de Valdemorillo (Madrid) perquè un home es converteix en dona.



A Santa Cruz de Bezana (Cantàbria) on governen PP, i Vox han censurat la projecció de la pel·lícula Lightyear al cinema d'estiu , perquè a la cinta inclosa un petó entre dues dones . També a Briviesca –governa PP amb Vox i Ciutadans– ha estat suspesa l'obra de teatre el Mar: visió d'uns nens que no havia vist mai el mar. Tot plegat forma part d' unes preses de decisions ideològiques que ens recorden aquells temps que la majoria de la societat vol oblidar. Estem retrocedint? Per què el PP s'hi presta? Doncs perquè volen governar i ho fan a un preu molt alt, massa.



La reacció a la censura ha tingut resposta ràpida del món de la cultura , on en un comunicat han manifestat el seu rebuig al “retorn de la censura que atenta contra la llibertat d'expressió . El projecte és crear una plataforma , o moviment que agrupi transversalment a La primera acció d' aquesta plataforma ha estat un manifest en totes les llengües de l'Estat que denuncien les cancel·lacions d'espectacles i actuacions musicals a tot Espanya , realitzades únicament per criteris polítics. perillosa perquè atura el desenvolupament cultural d'un poble ."



Aquest matí de dilluns, la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona mostrava el seu rebuig a la “censura cultural” a la denúncia realitzada pel sector. A la nota, la Cambra assenyala que "La censura de la cultura és un atemptat contra la democràcia i la llibertat d'expressió", ha assegurat l'entitat, que ha lamentat que dues de les cancel·lacions semblen motivades per raons lingüístiques i s'acarnissen directament contra la cultura i la llengua catalana ”, afirmen. Una exposició perfecta que ve a la memòria del que ha passat amb autors que escriuen en castellà i que han estat censurats també pels puristes de la llengua i la Cambra de Barcelona -en els darrers anys molt polititzada- no ha sortit en cap moment a defensar-los com tampoc ho han fet els anomenats “intel·lectuals de la cultureta”.

Cal anar amb compte amb la censura de qualsevol tipus, perquè al final els extrems es toquen i el purisme , la defensa de les essències, els “salvadors de la pàtria” sempre tenen la mateixa finalitat, que els lectors coneixen. Deia Mafalda que "No seria més progressista preguntar on seguirem, en comptes d'on pararem?".



Compte amb la censura que ve, més ben dit, que ja ha arribat. Les coses costen molt aconseguir-les i molt poc de perdre-les.