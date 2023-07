Pedro Sánchez parlava de pomes i Alberto Núñez Feijóo de peres

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo / @EP

La tensió i els nervis segueixen fent efecte en els partits polítics que concorren a les eleccions del 23J, especialment entre els dos grans: PSOE i PP . Les enquestes que es van coneixent, la majoria que donen com a guanyador als populars desencadenen crisis d'ansietat, tant en un espai polític com en l'altre, especialment entre els socialistes davant la possibilitat de perdre el govern. És normal que això passi, en aquesta ocasió especialment, atès que, si el PP vol governar, ho haurà de fer de la mà de VOX , cosa que aixeca preocupació vistes les propostes que porten al seu programa electoral i que poden significar la pèrdua d'èxits aconseguits fins ara i un atac frontal a les llibertats. És VOX un perill? És evident que sí.



El cara a cara que es va celebrar dilluns passat al grup Atresmedia que engloba, entre altres, Antena 3, la Sexta i Onda Cero està sent encara comentat per diverses raons: una, pel lloc elegit -propost pel PP-. Dos perquè els resultats no eren els desitjats pels televidents que esperaven més contingut en temes que afecten més directament les persones, i no ha estat així. Tercer, perquè el PP tenia un sol objectiu anar a la línia de flotació del que han anomenat derrotar al “sanxisme” una estratègia que van iniciar ja en la campanya de les eleccions municipals del 28-M on líders populars la qualificaven com “la primera tornada contra el sanchisme” i que en aquesta “segona” ells anomena “tenyir de Blau”, les platges d'Espanya.

Segurament en aquestes dues estratègies: sanxisme i tenyir de blau, no és aliè Miguel Angel Rodríguez el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, un demòcrata que censura periodistes.



La veritat és que el cara a cara ha estat aspre, massa. Pedro Sánchez en els primers minuts estava massa nerviós - com si fos l'aspirant-, va arribar a fer servir un to una mica superb i no ha sabut dirigir les seves intervencions en els èxits del seu govern i en les propostes que porta per guanyar.

Mentre que Alberto Núñez Feijóo amb un posat més tranquil·la i gest controlat ha aconseguit treure de polleguera diverses vegades el candidat socialista, que ha caigut al parany del gallec. El president del govern no ha sabut corregir algunes de les afirmacions que eren falses del líder popular.

Resumint, un parlava de peres i l'altre de pomes, mentre els teleespectadors al·lucinaven cogombres.



La tensió, les interrupcions constants de tots dos, la poca intervenció dels moderadors s'ha deixat notar al llarg dels 90 minuts de programa. Al final de l'emissió, només al minut d'or dels dos s'ha pogut traduir alguna cosa, l'altra ha estat un "i tu més". Situació que no és nova i que per desgràcia se sol donar massa sovint.



El plantejament que feia Feijóo per a la seva intervenció estava molt ben estudiat i dirigit, perquè ha comptat amb bons assessors en aquesta ocasió. En canvi, Pedro Sánchez amb el seu equip assessor format per Oscar López i Francesc Vallés al capdavant , està més que comprovat que d'estratègia de comunicació no en tenen ni idea. El més greu és que aquests anys el president Sánchez no se n'ha adonat. No només això, sinó que en acabar el debat tots ells més la resta d'acompanyants estaven satisfets i li donaven copets a l'espatlla.

De veritat s'assabenten d'alguna cosa? Qui sí que va entendre la jugada va ser Josep Creuheras , president del Grup Planeta i Atresmedia, que un cop finalitzat “el debat” es va dirigir dret al grup on es trobava Feijóo amb el seu equip, entre ells el ressuscitat González Pons per parlar amb ells. Després se'n va anar a la rotllana socialista, sense gaire èxit, per tornar de nou amb els populars.



Els mitjans de comunicació han fet enquestes per saber qui ha estat el guanyador d'aquest cara a cara. La majoria afirmen que Feijóo, però qui de debò donarà la resposta són tots els ciutadans que hagin de votar el 23J. Aquest dia, i només aquell dia, es tindrà la veritable resposta. Cal anar amb compte perquè "no es pot vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo".