Per fi s'ha acabat el calvari de la cita prèvia

Els ciutadans estan d'enhorabona: el govern de la Generalitat de Catalunya anunciava, l'11 de juliol passat, la fi de l'obligatorietat de la cita prèvia per ser atès a les administracions públiques: ajuntaments, centres de salut i d'altres, encara que no així de les que depenen del govern central.

El que vol dir que, els ciutadans podran acudir directament a les instal·lacions sense haver de patir la cita prèvia per ser atesos, només haurà de fer la cua corresponent, com era habitual. La mesura d'implementar la mesura impopular havia estat instaurada en plena pandèmia per allò dels contagis. Alguns volien continuar mantenint-la per a l'enuig dels usuaris que han patit estoicament la mesura, especialment la gent gran que més d'una vegada ha recorregut a familiars perquè els ajudin en aquests tràmits telefònics o telemàtics, tan complicats.

Des de l'aplicació de la cita prèvia, molts han estat els índexs en què s'han vist embolicats milers de persones que han comprovat com alguns serveis han trigat massa dies a atendre'ls, per a desesperació dels interessats. Massa vegades s'ha produït la paradoxa que algú necessitava algun document de forma immediata i li han donat cita en 15 dies, s'ha presentat a les dependències corresponents, li han dit que no tenia cita per a aquell dia i que no l'atendran de cap manera, que tornés a la data indicada.

Només hi havia dues persones i podien haver-lo atès, però la famosa frase torni vostè demà , de l'escriptor i periodistes Mariano José de Larra ha ressorgit amb massa força, per desgràcia dels que paguen els impostos. L'actitud d'uns quants funcionaris treia de polleguera el sofert ciutadà, que se sentia impotent davant de la resposta del servidor públic que l'estava “desatenent”, amb poca empatia i amb la sensació d'exercir aquest el poder de la pitjor manera possible davant del ciutadà emprenyat.

Les queixes a la mida de sense cita no és atès ha generat al llarg de tot aquest temps (i encara segueixen) moltes queixes i rebuig d'una bona part de la ciutadania que se sent desprotegida, malgrat que alguns juristes afirmen que la mesura és il·legal, ja que deixa les persones en una situació d'indefensió a causa de la bretxa digital, però és que a més vulnera l'article 14 LPAC que estableix la llibertat d'elecció de les persones físiques. Les coses mai no poden ser obligatòries, sinó voluntàries.

Allargar la cita prèvia quan la pandèmia ja ha passat ha provocat denúncies davant del Defensor del Poble com en els seus equivalents autonòmics, el Síndic de Greugres. Tots han recordat a les administracions que cal acabar amb l'obligatorietat de la cita prèvia i tornar de nou a la normalitat.

La cita prèvia obligatòria sense cap motiu també infringeix els principis de servei efectiu als ciutadans, simplicitat, claredat i proximitat que les administracions públiques han de respectar en la seva actuació segons art.3 de la llei 40/20145. A més, cal no oblidar que el poder als ciutadans és atorgat directament per la Constitució, mentre que el de l'administració és un poder delegat.

El que toca ara és la tornada a la normalitat anterior a la pandèmia. Que desaparegui la cita prèvia obligatòria i es transformin en voluntàries per tal de facilitar a les persones la seva relació amb les administracions, atenent especialment les persones grans o vulnerables. Així, que la gent, quan acudeixi a qualsevol servei, i encara els digui que sol·liciti cita prèvia, facin valer els seus drets: això ja s'ha acabat i de passada que els diguin als que els atenguin que això ja va passar a millor vida. Educació en la resposta sí, submissió o por, no.