Existencialisme fiscal

Foto: Freepik

En ocasió de la campanya electoral, he sentit a parlar molt de “redistribució” de la riquesa, i de la necessitat de majors impostos als “més rics” . S'ha dit, també, que allò important no és la riquesa, sinó la seva redistribució.

No és estrany, doncs, que alguns polítics estiguin convençuts que l'objectiu de la progressivitat és la redistribució. Però anem per parts.

Des d'un punt de vista tècnic, progressivitat significa que l'esforç fiscal que ha de fer qui té més capacitat econòmica, ha de ser igual que el que ha de fer qui té una capacitat econòmica menor. Tot i això, no hi ha un consens científic sobre com aquesta s'ha de quantificar.

Precisament per això, és cert que la “ideologia política” influeix en la graduació. No obstant això, entre els experts hi ha un consens important respecte al que ha de ser una progressivitat “moderada” .

Per què? Perquè altrament, la progressivitat s'està utilitzant amb finalitat diferent dels ideals de la “justícia tributària” .

Amb això vull dir que l'objectiu d'aconseguir un esforç fiscal igual o equivalent s'aconsegueix amb una progressivitat “moderada” .

Quan la progressivitat és més acusada, el seu objectiu ja no és la justícia tributària sinó la reducció de les desigualtats de renda a través dels impostos. I totes dues coses són diferents.

Aquest segon tipus de progressivitat, més aviat “ideològica”, respon a la concepció de justícia social que cadascú tingui. Per mi, no és correcta.

I no ho és perquè la veritable reducció de les desigualtats s'aconsegueix a través de polítiques selectives de despesa, és a dir, de polítiques destinades a reduir la vulnerabilitat. Parlem, doncs, de progressivitat en la “despesa”. I és a través d'aquesta última com les desigualtats s'aconsegueixen reduir de debò.

Cal no oblidar, tampoc, les anomenades polítiques predistributives, d'origen anglosaxó, i que persegueixen que la riquesa es distribueixi de manera natural de manera més equitativa abans dels impostos. Tot i això, no he sentit a ningú reconèixer que el veritable problema de la fiscalitat és que el nostre actual esforç fiscal es distribueix de forma ineficient.

Què vull dir? Doncs que el nostre sistema tributari en conjunt no és veritablement progressiu. En efecte; si calculem allò que cadascú de nosaltres paguem en impostos, i mirem el percentatge que representa sobre l'import de riquesa de cadascú, ens adonarem que qui més riquesa té no fa un esforç fiscal igual al que menys riquesa té.

Això és, que allò que es paga per impostos no augmenta percentualment a mesura que la nostra riquesa augmenta. Per tant, el nostre sistema no és progressiu. I per això, l'esforç fiscal es distribueix de manera ineficient. Tot i això, la solució no és apujar els impostos als més rics, sinó distribuir de forma eficient l'esforç fiscal; eficiència que s'aconsegueix reduint a uns els impostos, i augmentant-los a uns altres.

Això exigeix, alhora, un replantejament global de la fiscalitat de la riquesa, i no solucions parcials. I tot i així, no solucionem el veritable problema, que és la necessitat de crear riquesa. No a qualsevol preu. D'aquí ve la importància d'una economia social de mercat la característica essencial del qual és que es tracta d'una economia orientada al bé comú, és a dir, a aconseguir una vida digna per a tothom.

Vida digna que només és possible a través d'una feina digna, i no pas d'ajudes econòmiques. Vida digna, en un context de responsabilitat subsidiària de l'Estat, és a dir, que la responsabilitat principal és sempre de la persona i dels ens intermedis, com ara les famílies i les ONG.

Però tot i així, no hem resolt el principal problema, que és la despesa pública, la solució de la qual requereix, primer, una gestió eficient, segon, més col·laboració publicoprivada, i, tercer, ser conscient que el seu import té un límit que a cada Estat és diferent.

El problema, avui, és que en haver-se obert el meló dels “drets per a tothom” , la despesa no té límit. I la riquesa sí que en té. Tot i això, no he sentit gairebé ningú parlar d'aquests problemes. Deu ser que no existeixen? Estic convençut que el problema és meu, un vell existencialista fiscal.