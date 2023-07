Comença el millor Mundial de Futbol femení

Entre la calor que fa, la recta final de la campanya electoral amb les corresponents polèmiques, les persones que puguin, té la vista posada a comptar els dies que els queda per a les vacances tan esperades. No és per menys atès que ja fa tres setmanes que aguantem la intensa calor que ens segueix aportant aquesta la tercera onada que ens estan deixant per a l'arrossegament. Així que qualsevol esdeveniment que ajudi a poder abstreure'ns dels dies tòrrids d'aquest estiu tan intens, benvingut sigui.



Als que els agrada i distreu la música, els concerts i les actuacions s'estan prodigant per tot el territori. Els que prefereixen el futbol -no és incompatible amb això- aquest dijous, 20 de juliol s'inicia el Mundial de Futbol femení 2023 que organitza la FIFA i que en aquesta ocasió compta amb dues seus: Nova Zelanda i Austràlia . La final es jugarà el 20 d'agost a Sidney. Així que els aficionats al futbol estaran entretinguts durant un mes, veient per televisió les millors seleccions del món, amb unes jugadores de primera categoria.



Aquest és el reconeixement a les jugadores que formen part de les 32 seleccions que participen que, per primera vegada el mundial de futbol femení serà seguit a 189 països i es calcula que el campionat serà vist per 2.000 milions de persones, que es diu ben aviat. Mai fins ara el futbol femení havia despertat tant interès com ara.



Entre les seleccions que participa hi ha l'espanyola amb un equip que és reconegut mundialment, amb jugadores de primer nivell com Alexia Putellas doble guanyadora de la Pilota d'Or . Tot i que els Estats Units són "a priori" la favorita d'aquest mundial, que ho ha guanyat 4 dels vuits que s'han celebrat fins ara, la selecció espanyola està entre les millors del món, amb permís d' Anglaterra i Alemanya que s'ha fet guanyadora de vuit Eurocopa i de dos mundials.



Tot i que la selecció espanyola no ha guanyat cap mundial fins ara, cal ressaltar que fins al juliol d'aquest any el futbol femení espanyol havia aconseguit un total de 14 títols internacionals en diferents categories, incloent-hi l' Eurocopa de futbol sala el 2019. Les esperances estan posades a tot l'equip que segons han explicat estan desitjant competir.



Els horaris en què es jugaran els partits, amb la diferència horària, el primer partit se celebrarà el divendres 21 de juliol a les 9,30 davant Costa Rica . El segon partit, serà contra el Japó , el 31 de juliol a les 9 00 hores. La fase de grups es desplegarà fins al 3 dagost.



Les dues seleccions amb què toca jugar a les espanyoles tenen moltes possibilitats de continuar classificant-se. És una ocasió magnífica de comprovar l'evolució del joc de les jugadores que arriben al campionat després dels problemes que ha tingut.



Amb el Mundial de Futbol Femení i amb la fi de la campanya ia l'espera dels resultats que ofereixi les eleccions de diumenge que ve, el millor que es pot fer és continuar gaudint del bon joc del futbol femení que segur que no defraudarà ningú.