El PP guanya les eleccions, però és possible que governi el PSOE

El PP és el guanyador de les eleccions generals d'aquest 23-J, però com ja apuntava en un altre article, és possible que no governi, perquè els seus resultats sumats als de Vox , un de Coalició Canària i un altre d' UP , no sumen la majoria absoluta necessària perquè el PP pugui arribar a Moncloa. Necessita 7 vots més, cosa que sembla impossible en no comptar amb més suport. El PNB, el possible soci, ja ha dit al llarg de la campanya que no recolzarà el PP si Vox forma part del Govern.

El president del Govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, intervé en un míting electoral, al Palau de Congressos, el 16 de juliol del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Mentre que el PSOE , malgrat les enquestes i el seu resultat, sense guanyar, ha pujat dos escons més que en les anteriors, que sumats als de Sumar i amb el suport dels partits que li han donat suport a l'anterior legislatura –si continuen donant-li– podrien aconseguir que Pedro Sánchez tornaria a presidir el Govern d'Espanya.

Vox , tercera força, ha perdut 19 diputats. Sumar, que són força partits que conformen la plataforma de Yolanda Díaz , ha perdut 6 diputats; els nacionalistes catalans han patit una derrota històrica, mentre que els socialistes catalans han escombrat amb els seus companys andalusos que, encapçalats per María Jesús Montero, han empatat amb el PP de Moreno, actual president de la Junta d'Andalusia, cosa que li ha permès millorar els resultats aconseguits pel PSOE. Catalunya i Andalusia han estat claus per al manteniment dels socialistes.

Alberto Núñez Feijóo, tot i aconseguir un bon resultat, queda lluny de la majoria absoluta que reclamava als votants, que no s'ha produït. L'opció B que s'havia plantejat el líder popular era comptar amb el suport de VOX, amb què no arriben per governar, i tal com ha transcorregut la campanya, els populars han aconseguit quedar-se pràcticament sols en suports per governar.

Aquestes eleccions han posat de manifest la tornada al bipartidisme dels dos grans partits: PSOE i PP , i deixen l'arc parlamentari amb menys partits al congrés. És bo o dolent? Com tot, depèn de com es plantegi. És una nova etapa, amb socialistes i populars pràcticament empatats, igual que Vox i Sumar. Mentre que ERC que governa en minoria molt fràgil i pot provocar dues coses: eleccions generals a la tardor a Catalunya, que els socialistes li donin suport des de fora o que torni a reprendre les relacions amb el partit de Junts i entri a formar part del govern català.

Els resultats dels socialistes tenen a veure també amb el suport de molts votants que encara no estant d'acord amb moltes de les actuacions dutes a terme pel govern de Pedro Sánchez, davant de la possibilitat que Vox entrés a formar part del govern amb totes les propostes que portava al seu programa electoral, que feia retrocedir els èxits aconseguits en tots aquests anys. Per això han decidit, tapant-se el nas, votar els socialistes per frenar VOX, com un mal menor. Ara bé, hi ha una gran majoria dels que li han votat que els pactes amb Sumar i el suport de Bildu, ERC i companyia, no els agradarà res de res.

Si al final Pedro Sánchez no aconsegueix prou suports per governar -abans ha de ser investit- la possibilitat d'unes noves eleccions a la tardor no és descartable. Bloqueig o noves eleccions? Qualsevol de les dues opcions és possible. Així que, la calor vindrà amb negociacions intenses on les seves senyories no es podran anar de vacances com elles voldrien. "La serp d´aquest estiu" ja la tenim davant.