Puigdemont, el capot, la crossa i l'espasa

Quan les persones feien ja cavales que passades les eleccions del 23-J la tranquil·litat tornaria de nou a la vida quotidiana que tant s'anhelava, resulta que, els resultats no quadren per a la constitució del nou govern i els problemes apareixen encara més: la primera força, el PP , ho té cru per formar govern. Mentrestant, a la segona, el PSOE, els comptes tampoc no els surten, per l'alt preu que els demanen els seus possibles “valedors” que fan gairebé impossible accedir a les seves peticions. El PSOE ha de valorar que la majoria dels que l'han votat no volen que tornin a comptar amb determinats suports que tots coneixen i que li han proporcionat força problemes. Deia l'escriptor gallec, Gonzalo Torrente Ballester, que “El poder més perillós és el del que mana, però no governa”.



Sempre es diu que la política, com la societat de què forma part va tan ràpid que el que ahir era vàlid, unes hores després ja no ho és. Un polític es diu que està “mort” ia la setmana potser només estava adormit. Tot és tan relatiu que a la majoria de la ciutadania els agafa a contrapeu, sense que els doni temps a pair els canvis. Una persona vota una cosa, per convenciment o perquè pensa que en aquell moment és el millor per frenar un altre partit i resulta que al final es pactarà amb aquell que no volen ni veure'l en pintura.



Com que Pedro Sánchez no suma prou vots amb els seus anteriors suports per seguir a la Moncloa, necessita dels 7 diputats del partit de Puigdemont , és a dir de Junts, el cap de llista del qual, Miriam i les seves sortides de to, tant fora com dins del Congrés, antiespanyola on n'hi hagi, només conèixer el necessari que és el seu partit per als socialistes, ja ha dit que no li sortirà de franc a Pedro Sánchez que li donin el seu suport i ja té escrita la carta als reis, d'aquelles que alguns nens fan demanant algunes coses que només en la seva imaginació es poden convertir en realitat, perquè somiar no costa res fins que un es desperta i percep la dura realitat.



Puigdemont està més content que unes castanyoles en sentir-se que torna a ser el centre d'atenció, l'àrbitre i posseïdor de les claus del castell. Sense deixar de pensar que aquesta situació li serveix també per fastiguejar i treure protagonisme al seu rival ERC a qui se la té jurada . Anem que l' equip A s'està fregant les mans i assaborint la seva venjança contra els sociates, els republicans i de passada intentar torejar la senyoria Llaneras, cosa que li resultarà complicat.



Els republicans més realistes estan decidits a pactar, això sí, amb pujada de preu al possible nou govern, com ja ho ha anunciat Rufián , el seu portaveu. El que abans era la geometria variable -qui ho diria al savi matemàtic Euclides que en l'actualitat el seu plantejament matemàtic s'aplicaria a la política- obligada per una majoria limitada ara és normalitat democràtica. Allà pel segle XVII l'humanista i filòsof francès, amb gran sentit de l'humor, Jean de la Bruyer deia encertadament: “En la societat, l'home assenyat és el primer que cedeix sempre . Per això, els més savis són dirigits pels més necis i extravagants.”



Els propers dies de vacances per als ciutadans normals i corrents, els polítics faran escapades per acompanyar la família, i amb la vista posada al transcórrer dels esdeveniments, que no són fàcils, les alternatives són poques i la possibilitat de noves eleccions segueix estant a l'horitzó.

Torrente Ballester solia dir que: “La història no es fa amb documentacions sinó amb fantasia al servei de la política.”