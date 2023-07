Que governi el partit més votat, clar que sí, en tot senyor Feijóo

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo @ep

“Tenim dues orelles i una sola boca, justament per sentir-ne més i parlar menys”, deia el filosof grec Zenó de Citio. Una afirmació que no sempre és escoltada per les persones que es dediquen a això de la “noble” professió de la política. Massa vegades es parla més del compte, s'escolta poc i es filtren informacions interessades que haurien de pertànyer a la privadesa dels interlocutors.

Han passat pocs dies des de les votacions del 23-J, amb els resultats que tots coneixen. Els números no quadren perquè el PP pugui governar, mentre que el PSOE, sumant a l'esquerra, l'extrema esquerra i la resta, és possible que ho aconsegueixi amb un alt cost que alguns demanen per votar-lo.

Durant la campanya electoral, molt dura per cert, es van arribar a dir tantes coses que ara als populars se'l fa impossible pactar amb algú més que no sigui VOX , encara que li segueixen faltant vots. Això passa per la quantitat important d'estupideses que van arribar a dir sense adonar-se'n que s'estaven quedant sense possibles suports. Per què ho van fer? Per prepotència: els darrers dies disposaven d'enquestes que li donaven uns resultats molt alts. Se'l van arribar a creure i va estar l'error del líder i del seu grup d'assessors que havien pujat en un núvol sense discernir que en aquestes situacions els peus han d'estar trepitjant terra, i l'eufòria abans d'hora és mala consellera. És un greu error que se sol pagar molt car.

A les eleccions municipals i autonòmiques, amb resultats per a tots els gustos, els pactes no sempre s'han ajustat que governi el partit més votat. Els pactes del PP amb Vox han fet que això no passés, exemple d'Extremadura, entre d'altres. Ara el PP, a través del seu líder i membres de l'executiva i els presidents autonòmics, crida a “reflexionar” i que el PP ha d'assumir la responsabilitat de conformar un Govern perquè és la primera força política. Cuca Gamarra surt en tromba i apel·la a la “responsabilitat” del PSOE i de Pedro Sánchez per buscar que Espanya sigui governable. Una petició que ha caigut en sac trencat, Sánchez no vol ni sentir a parlar del tema. Aquest dilluns, Feijóo enviava una carta al líder socialista per parlar. La resposta ha estat que després que el Rei Felip hagi designat el candidat, fins aleshores no es veuran les cares. Per cert, quin paperó li han deixat al Rei, que ha de decidir un cop hagi escoltats els partits polítics i conèixer qui tenen més suports, el PP o el PSOE. Només aleshores prendrà la decisió d'assenyalar el candidat.

Mentrestant, les negociacions segueixen a tot arreu. Això sí, sense filtracions de moment, perquè quan arribi el dia assenyalat deixin anar la bomba que alguns intueixen, i que ningú s'atreveix a dir. Les vacances per a alguns seran un calvari, gairebé no en gaudiran, pensant en el que els ve a sobre i la capacitat de què disposen per sortir de l'embolic on són. Més d'un està mohíno, potser pensant que qui li haurà manant ficar-se en un embolic com aquest. La política és així i les urnes en moltes ocasions fan una gran jugarreta que propicia estranys companys de viatge. Deia Churchill que “si comencem una discussió entre el passat i el present, descobrirem que hem perdut el futur”.