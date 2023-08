L'estat d'emergència per sequera a Catalunya, una manca de previsió de l'ACA?

Moltes persones recorden la famosa faula del pastor bromista i mentider, que cada dia quan baixava de la muntanya amb les seves ovelles deia: que ve el llop! - repetia diverses vegades-. La gent espantada s'amagava a casa seva. Ell solia dir que era una broma i se'n reia. Fins que un dia va tornar amb la mateixa cantarella, ningú no ho va creure i en aquesta ocasió era veritat. El llop es va menjar totes les ovelles.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès @ep

Aquesta faula pot aplicar-se al govern de Pere Aragonés que, pensant que la sequera podia ser una broma dels qui ho anunciaven per endavant - els aiguarers, que dirien- el que podria passar, han mirat cap a una altra banda fins que la sequera és aquí, sense que les persones que tenen responsabilitats en la matèria, inclòs el president de la Generalitat, hagin fet molt de cas. Quantes vegades el president Aragonès s'ha reunit amb les empreses que presten els serveis, és a dir, les empreses amb més experiència a la matèria? Han atès els seus plantejaments quant a possibles solucions? No ho sabem però intuïm que molt poques vegades. I si ho ha fet, està a la vista que no els ha fet ni punyeter cas.

En aquests moments, allò que semblava “una amenaça” s'ha convertit en una indignant realitat. El Govern ha declarat, per primera vegada, l'emergència a 24 municipis, que afecta 26.000 habitants, la majoria a l' Alt Empordà , que restringeix el consum d'aigua per persona i dia.

El problema ve quan es nomenen al capdavant d'institucions o empreses públiques persones que no estan capacitades per exercir aquestes funcions ia sobre s'envolten d'assessors que no en fan cas.

L'Agència Catalana de l'Aigües, ACA, té com a director Samuel Reyes , una persona amb poca experiència i nul·la capacitat de negociació, així com manca d'empatia amb els interlocutors del sector i mancat de projectes. Avançar-se a les situacions abans que es presentin requereix de planificació i consens, cosa que no s'està donant. Si això hagués passat, ara la situació seria diferent.

Recordem que va haver de ser Junts, amb el consens amb el PSC, els que van impulsar una proposició de llei a la qual després es va unir ERC –no li quedava més remei– i que va ser aprovada per PSC, Junts, ERC, Ciutadans i el PP. Mentres que van votar en contra la CUP, els Comuns i l'abstenció de VOX. Potser finalment va tirar endavant perquè era més que evident el que estava succeint amb els embassaments sota mínims, per les eleccions a pocs dies i també, no cal oblidar-ho, pel fracàs de la famosa i fallida Cimera de l'Aigua del 31 de març va celebrar al Palau de la Generalitat.

La situació és complicada, es restringeix el consum de l'aigua a 24 municipis i es demana als Ajuntaments que vigilin que es compleixi. Però és que a més els alcaldes de tot Catalunya esperen que els arribi “l'ordre” que ells costegin les infraestructures que calen ia més que els ajuntaments hagin de posar un nou impost .

Amb aquest panorama, amb 30 mesos que es porta en situació de sequera. En què estava pensant l'ACA per buscar solucions? I el president Aragonès, que és el president de Catalunya? Estaria pensant com obrir noves ambaixades pel món. No sé qui va dir que “les persones solen tractar els problemes col·lectius com si fossin la responsabilitat dels altres”.