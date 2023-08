Les vacances inoportunes de Pedro Sánchez al Marroc

Diuen que hi ha persones que això de l'oportunitat no hi sol anar. Altres en canvi, quan l'oportunitat –no la Deessa grega– passa pel seu costat, la intueix no la deixa escapar. Tenen olfacte, habilitat mental -¿estratègia?- o intuïció que al final és el mateix. Són els anomenats elegits. Altres encara que l'oportunitat la tinguin davant dels seus nassos poques vegades aconsegueixen utilitzar aquest sentit anomenat “olfacte mental” per saber què s'ha de fer en cada moment. En tot cas, com gairebé sempre a la vida, cal ser prudent. Especialment si té a veure amb les decisions de qualsevol governant, en tantes ocasions sorprenents. El poeta grec Hesiodo deia: “Sigues prudent. El millor és escollir l'ocasió”.

El president del Govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez (c), intervé en un míting electoral, al Palau de Congressos, el 16 de juliol del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).



Aquests dies d'estiu estrany, el president del govern Pedro Sánchez , que ha d'estar esgotat per gairebé tot, exercint el seu dret a disposar d'uns dies de descans –vacances com qualsevol mortal–, no ha tingut millor idea que anar al Marroc amb el seu família - en vol comercial, diuen- per desconnectar, gaudir i passar-s'ho bé amb la seva dona i les seves filles a qui dediquen poc temps per les seves responsabilitats. Molts polítics tenen aquest sentit de culpabilitat de no estar més temps amb la família durant el període que tenen responsabilitats,



Que el president marxi de vacances no hauria d'aixecar comentaris si no fos pel lloc elegit i la idoneïtat de la seva decisió. L?elecció del Marroc com el seu lloc de vacances ha aixecat crítiques i retrets per part de l?oposició, però també del partit que encara comparteix govern amb els socialistes, Sumar, que aprofiten qualsevol ocasió per sortir en tromba a desviar l?atenció cap a aquest succés amb que no parlin dels problemes interns que tenen com acabarà el fulletó de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Irene Montero i Belarra, un quartet que cada vegada desafinen més sense intentar arreglar els instruments.



El president del govern, encara que estigui de viatge privat, continua sent el president, en aquest cas en funcions. En principi crec que ha estat una mala decisió tal com està el panorama amb el país veí, que té la clau entre altres coses d'obrir i tancar el pas als anomenats sense papers, que no és un tema més petit. Segur que la visita no és només de lleure i turisme, alguna cosa més hi haurà. Tot i que diguin que les relacions amb el Marroc continuen sent bones, no és del tot cert. El Rei del país veí és molt especial, la seva salut no l'acompanya - sí els tres germans musculosos nascuts a Alemanya, però d'origen marroquí, que no el deixen ni a sol ni ombra-, l'acord amb Israel, la voluntat de refer relacions amb Algèria, els acords amb els EUA que es coneixen poc i la nova tarifa que li vol passar el Rei a la Unió Europea que va pujant cada vegada més, i altres acords “secrets” que afecten directament Espanya. Les vacances seran molt especials per a Sánchez.



La ciutadania viu en un etern engany : una cosa és el que es fa i una altra de ben diferent el que s'explica, que sovint és poc amb l'excusa que hi ha temes que són secrets d'Estat. Això en política és la màxima, i ho és que té la ciutadania en una situació de manca d'informació persistent. Si els que han de facilitar la informació no ho fan, fins i tot la neguen, és molt greu, perquè la credibilitat cada dia és menor. El president del Govern s'ha equivocat en la seva elecció del lloc, Algú ho hauria d'haver dit, perquè com deia Erasme de Rotterdam; “Més val prevenir que guarir”. Cosa que no s'ha tingut en compte.