La responsabilitat als mitjans, Junts, Colau i els il·lusos

En aquests temps estranys que estem vivint s'està utilitzant amb massa frivolitat la paraula “responsabilitat” que algunes persones, polítics i mitjans s'atribueixen com a escut. No és gratuïta, ans al contrari. La responsabilitat diuen que és una pràctica ètica que impacta en tots els àmbits de la vida de les persones, és cert, encara que en unes més que les altres. També s'argumenta que algú n'és responsable quan assumeix les conseqüències de les seves accions. Aquí la definició comença a grinyolar en alguns individus en general i polítics en particular. Exemples recents els tenim de polítics que han faltat a la responsabilitat de governar, incomplint les lleis, alguns han fugit i altres han assumit en part les seves responsabilitats, tot i que després han estat indultats.



El diari del gran d'Espanya i petit de Catalunya, tantes vegades s'ha erigit a la punta de llança dels diferents governs, independentment del partit que estigués en aquell moment ostentant el poder. És una cosa així com el mitjà salvador de la pàtria, la que convingui a cada moment. Ara convé dir, en boca del seu director, Jordi Juan , que el seu mitjà té una gran responsabilitat: Intermediar amb Junts i que aquests donin suport a Pedro Sánchez per ser president? això es tracta. No està només en aquesta comesa: altres mitjans, els protegits per la publicitat institucional, li segueixen el pas! El que cal veure a ple estiu! Aneu fixant en el transcurs dels dies i com va evolucionant “la responsabilitat” d'aquests mitjans.



La responsabilitat també porta a l'exalcaldessa Ada Colau en exigir-li al nou alcalde, Jaume Collboni , que vol formar part del govern, faltaria més. Necessita tocar poder i recol·locar els que s'han quedat fora, encara que Collboni n'ha mantingut uns quants als seus càrrecs, però no n'hi ha prou. Setembre serà el mes triat per Colau per pressionar Collboni. Els pressupostos seran l?excusa: si no hi ha pacte, no hi haurà pressupostos, diu l?exalcaldessa. Així que l'alcalde ha de gaudir de les vacances i carregar-se les piles perquè la tornada no serà tranquil·la. És la “responsabilitat” d'Ada Colau, tan desinteressada com sempre.

L?exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.



La responsabilitat d'alguns salvadors del país, Catalunya, torna a la càrrega amb la vella història de la necessitat d'un exèrcit català , que va idear l'històric independentista Miquel Sellarés , el primer director general de Mossos d'Esquadra, l'enamorat de els serveis secrets israelites, el Mossad , que ja estava per la tasca de la creació d'aquest exèrcit. La cosa semblava que havia passat a millor vida, però no va ser així, estava mig adormida, sense pressa, però sense pausa. Fa uns tres mesos més o menys es presentava actualitzat un informe elaborat per un coronel irlandès ja retirat, anomenat “La defensa d'una Catalunya independent” i divulgat per la Societat d'Estudis Militars (SEM, una entitat que es va constituir dins del si de la ANC, com a branca sectorial de Defensa de l'ACN, encara que posteriorment la van convidar amablement a marxar.



Aquestes persones estan convençudes de la necessitat de l'exèrcit català que , entre altres coses, hauria de comptar amb 20.500 soldats, tancs, avions i tot allò necessari per a la “defensa” de Catalunya dels possibles atacs de l'exterior . Ells ho creuen així. És la seva “responsabilitat” amb el seu país, i la manera de col·locar amics i guanyar diners?



Així que la responsabilitat, en aquests mesos que tant s'al·ludeix, no és una serp d'estiu, sinó un ús indegut que alguns fan i que es creuen posseïdors de la seva essencial. Qui ho diria!