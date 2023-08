Dos jutges de la “Sala de Vacances” del TC la llien en ple estiu

Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont

Jaime Chávarr, el 1983 va dirigir una pel·lícula extraordinària amb el nom de “Les bicicletes són per a l'estiu”, basada en llibre del mateix nom de Fernando Fernán Gómez. Més d´un la recordarà. Em ve a la memòria aquest títol per parlar de la decisió del Tribunal Constitucional , la Secció de Vacances, que en ple mes d'agost i aprofitant la gran ocasió que els components de la mateixa , majoria conservadora rebutgen el recurs presentant per Puigdemont i Comín contra l'ordre de detenció dictada pel Suprem.



La decisió la prenen les seves “senyeries” amb una urgència tan ràpida com incomprensible en ple període de vacances. Només s'entén la pressa a voler aixafar les negociacions que estan tenint el PSOE amb els diferents partits per constituir la Mesa del Congrés, la presidència del qual seria per a un socialistes, com fins ara.. El partit de Puigdemont, Junts, hi té molt a dir i votar perquè això sigui així. Amb aquesta nova i incomprensible decisió, el que han aconseguit de moment les seves senyories és emprenyar Junts i la resta de partits que han de donar suport al PSOE i a més muntar-se la marimorena.



La decisió del TC ha tirat endavant amb dos vots a favor -dels conservadors- i un de particular de la magistrada progressista, que posa en dubte la precipitació innecessària amb què han pres la decisió que segons ella podia haver-se produït el mes de setembre. Una decisió del TC que no té precedents fins ara. La Fiscalia del TC ja ha anunciat que recorrerà la decisió perquè sigui debatuda al Ple de garanties.



Com que no n'hi havia prou amb el panorama polític que s'ha plantejat després de les eleccions del 23-J pels resultats que fan tan complicat la formació del nou govern,les seves senyories de la Sala de Vacances tiren més llenya al foc per veure qui surt socarrimat amb el foc que ells han encès . És que algunes senyories, com es pot comprovar, no fan política, ni tan sols tenen partit favorits a qui recolzar en moments determinats,ells els fan per impartir justícia.... Accions com aquestes són les que donen arguments als ciutadans per soscavar més la credibilitat en aquesta institució que tant pes té a la vida de les persones i del país.



Això no vol dir que a Puigdemont, Comín i companyia, no se'ls hagi d'aplicar les lleis, en faltaria més, estem d'acord que això sigui així. Una altra cosa molt diferent és que s'aprofiti la primera ocasió que es presenta per embolicar-la marró en ple estiu.



La política no l'han de practicar les persones que diuen impartir justícia. La balança és la representació de l'equilibri que els ha de guiar, cosa que no passa, com és el cas de què parlem. L'estiu també és bona època perquè alguns l'aprofitin per fer-ne les seves. La condició humana és així…



Haurien de tornar a veure la pel·lícula “Las Bicicletes són per a l'estiu”, no es quedaran indiferents. Relació amb el que ha passat avui? Doncs segur que ho troben.