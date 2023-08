Les onades de calor són un avís de que s'estan fent les coses malament

Un termòmetre marca 44 graus a Albacete

Diuen que l'ésser humà no coneix realment la capacitat que té de superar situacions extremes, quan pensava que era impossible sortir-ne i quedaria en l'intent. És un mecanisme de defensa desconegut que es dispara sense que s'adoni que en disposa.

Aquest estiu tòrrid amb diverses onades de calor que estan posant al límit les persones del 90% del país, la gent majoritàriament està aguantant estoicament temperatures que superen els 34 graus i que estan arribant en algunes zones als 45. Unes xifres realment alarmants que estan deixant un nombre important de morts per l'anomenat cop de calor, o perquè s'aguditzen algunes malalties prèvies dels afectats. Les persones vulnerables són les més que pateixen els efectes de la calor, les víctimes perfectes que engrosseixen la llarga llista de morts, un nombre important fins ara i que segons diuen seguirà augmentant si la climatologia no canvia i dóna una treva més que necessària.

És que la calor, la manca de pluges que està assolant gairebé tot el país, amb les consegüents alertes de restriccions d'aigua en un nombre important de municipis, estan fent d'aquest estiu molt especial, gairebé únic, en calamitats, posant al límit la resistència de les persones. És un avís del que ens espera en un futur no tan llunyà? És evident que sí, segons s'està vivint en carns pròpies i en les prediccions dels entesos. El problema es planteja en el moment que ja es coneix que no és un fet puntual sinó que serà la tònica dominant del present. El poeta i músic Gil Scott-Heron escrivia que “l'home és un ésser complex: fa florir el desert i morir els llacs”.

A què es deuen les pujades de les temperatures extremes, l'absència de pluges i els pantans buits? Al canvi climàtic que fa dècades que s'està produint, que els ecologistes i entesos vénen denunciat, i que aquestes han caigut en un pou tan profund que ningú no s'ha donat per al·ludit: ni governs, institucions, però també els ciutadans corrents que sembla que no tenen responsabilitats en aquest. És un compromís de tots, cadascú des del seu lloc té l'obligació d'assumir la part que li toca, i no fer-ho ho assenyala com a còmplice. Algú va dir que cal “intentar deixar la Terra com un lloc millor del que era quan vas arribar”.

L'ésser humà és capaç de fer les coses més increïbles, mentre aquesta genialitat el porta a creure's rei de l'univers, el propietari que fa un mal ús dels seus recursos com si fossin infinits i sense necessitat de cuidar-los: som llogaters, no propietaris i com tals hem de cuidar i protegir el que tenim al nostre abast i millorar-ho. Hi ha un proverbi xinès que diu que “la granota no es beu l'estany on viu” . Els éssers humans han de fer el mateix amb el seu hàbitat que és el món.

L'onada de calor d'aquest estiu insuportable i les restriccions d'aigua són més que un avís. A les mans de tots –és col·lectiu– està contribuir a revertir el canvi climàtic que tants senyals ens està donant. Cal no oblidar-ho, ja és una de les nostres prioritats, també dels que governen.