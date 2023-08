Puigdemont té en suspens mig país amb la seva partida de billar

El triomf de la selecció de futbol diumenge passat davant de les jugadores de la selecció sueca ha servit, entre altres coses, per desviar l'atenció pública del “cacau polític” que s'està vivint en aquesta Espanya abrasada per la calor. El mèrit de la selecció espanyola no se'l treu ningú, la majoria de la ciutadania estarà enganxada a la pantalla aquest diumenge per veure la final.

L'atenció aquest dimecres se centrarà al Congrés dels Diputats on està prevista la constitució de la Mesa, amb la incògnita de qui serà elegit com a presidenta o president. Els socialistes hi opten, igual que el PP guanyador dels comicis. És la primera part prèvia a la possible investidura del candidat a ocupar el Palau de la Moncloa. No és un tema menor ateses les incògnites sobre quines formacions polítiques recolzaran els socialistes i els comptes que de moment no sumen per al PP.

Les negociacions dels socialistes, d'una banda, amb els grups que li han donat suport fins ara contínua i se suma també -per necessitat de vots- els de Junts, el màxim dirigent del qual, Carles Puigdemont intenta tensar massa la corda fins a l'últim moment per dir si vota a favor dels socialistes. Una tensió que s?està vivint a ERC on el fins ara màxim interlocutor amb els socialistes, Gabriel Rufián està sent hàbilment apartat a un segon pla i portant la veu cantant la diputada i exconsellera, Teresa Jordá, que ja havia estat diputada anteriorment. Càrrec que va deixar després de ser nomenada consellera.

L'estratègia de Puigdemont és la d'un jugador de billar, en una jugada mestra: carregar-se l'estratègia del PSOE, d'una banda i de l'altra, minar els republicans i provocar noves eleccions a Catalunya, amb l'objectiu de treure de la plaça de Sant Jaume a Pere Aragonès. Una estratègia que els està portant a una actitud una mica paranoica. Puigdemont està deprimit davant la seva situació a Brussel·les, sense la família?, això podria diagnosticar un especialista. Quelcom trasbalsat sí que se'l veu, es podria afirmar que desesperat. Per això, aquesta ocasió ve com a anell al dit: manejar el PSOE que tant detesta, ser el centre d'atenció i postular el seu partit a guanyar les properes eleccions a Catalunya. Hi haurà qui no es cregui, ell està convençut que serà així.

Si els socialistes perden la Mesa del Congrés, s'obre una situació complicada, perquè significa que Pedro Sánchez tampoc no comptarà amb els vots de Junts per a la seva investidura, cosa que possibilita que el president en funcions es veurà abocat a convocar noves eleccions per a final d'any .

Com que Puigdemont és imprevisible, potser al final decideix votar la candidata socialista a canvi d'alguna cosa més que una floreta per part dels independentistes, el PNB i els mateixos socialistes. Si no ho fa, per contra, és una actitud de força, xuleria i de demostrar que ell és l'únic líder de l'independentisme que planta cara al govern d'Espanya i l'únic a provocar unes noves eleccions.

Sigui com sigui, sense tenir davant una bola de vidre on es pugui llegir el futur immediat, les coses no estan gens clares i la tensió, almenys aparent es mantindrà, fins d'aquí a unes hores, en què es coneixeran la postura de tots els grups polítics, especialment la del grup de Puigdemont, que està encantat de conèixer-se. Algú va dir que “Jo sóc l'únic que faig les coses millor que mi” i això és el que li diu constantment Puigdemont al seu “superego”.