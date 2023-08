El Congrés dels Diputats, el teatre de vanitats

El Congrés dels Diputats , la casa de la representació del poble, s'ha convertit aquest dijous en el teatre de vanitats, veient la representació que s'hi ha realitzat en la seva constitució. La impressió és que cadascun dels grups polítics han representat el seu propi paper, els seus interessos, sense preocupar-se del que realment els ciutadans necessiten: el poble, els hagin votat o no. És el que s'anomena “interès general”, no l'individual, com s'ha visualitzat, per donar més arguments a la gent que no creu en els polítics.

(El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, la diputada socialista i expresidenta de les Balears, Francina Armengol a l'hemicil



Finalment, els socialistes han aconseguit aconseguir la presidència del Congrés després de cedir amb Carles Puigdemont i sumar els vots de Junts i els d'ERC al grup progressista que ha fet presidenta Francina Armengol . L?elecció per part de Pedro Sánchez d?Armengol porta implícit un missatge: és una persona que no genera rebuig entre els independentistes. A més, té bones relacions tant amb Puigdemont com amb els republicans.



El sí de Junts i ERC ha estat possible als acords aconseguits les últimes hores que contemplen: transigir amb l'ús del català al Congrés - ja s'ha vist en el discurs de la nova presidenta en què ha dit que el català, el gallec i l'èuscar es podran utilitzar per part de les seves senyories a l'hemicicle-. A més, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha remès abans de l'inici de la sessió una carta a la presidència del Consell de la UE demanant que incloguin el català, el gallec i l'èuscar com a llengües oficials. Una altra de les peticions dels independentistes és no posar traves a una investigació parlamentària per fiscalitzar el cas Pegasus d'espionatges als independentistes i que també es constitueixi una comissió sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.



Aquestes són les tres peticions, que es coneguin. Altres coses que queden a l'aire -o no?- és com s'abordarà la tan sol·licitada, per part de Junts, amnistia per als afectats per causes judicials relacionades pel procés.



El que ha quedat clar és que Pedro Sánchez ha estat el guanyador d?aquesta primera volta del combat. Queda la segona, on es veurà si l'actual president tornarà a repetir a la Moncloa i la factura que haurà de pagar - a ERC i Junts, però també a la resta de partits que li donin els seus vots- que és evident que serà més gran a la actual.



La gran sorpresa ha estat el paper realitzat per Vox en presentar el seu propi candidat, a qui han votat en lloc de recolzar la candidata Cuca Gamarra , fet que ha significat una ruptura amb els populars i ha deixat en evidència el mateix Feijóo, que ha vist com la seva candidata només han rebut els vots dels companys.



Tot i que la segona part és la investidura del candidat, Sánchez o Feijóo, el que ha passat aquest dijous deixa molt tocat el popular. Un cop de peu a la canyella és el que han fet els diputats de Vox que, amb les dades de les votacions, ho posa molt complicat al Rei per designar Feijóo candidat.



El que crida l'atenció, el pintoresc o l'espectacle ha estat la manera com els diputats d'alguns grups han realitzat el seu jurament com a nous diputats. Un gest que hauria de ser senzill, sense protagonisme, amb un sí juro o sí prometo, que és el que se'ls demanava, alguns l'han convertit en un discurs partidista com a estrella. Els diputats de Junts ho feien amb aquest text: “Amb lleialtat al poble de Catalunya i al seu mandat de l'1 d'octubre, i compromès amb la defensa de tots els represaliats i exiliats, per imperatiu legal, prometo”. Una escenificació que no tocava perquè a més a més el poble de Catalunya, plural, no se sent representats per ells, ni els que han fugit són exiliats, sinó fugits sense assumir les conseqüències dels seus actes.



Mentre que els diputats d'ERC prometien “per imperatiu legal, i fins i tot la consecució de la república catalana”. No podien ser menys, encara que és més pràctic i realista: somiar amb la República és de franc.

Hi havia més versions d'altres senyories, però no cal reproduir-les totes, com els diputats de Veu jurant per Espanya, com calia esperar. Veient les diferents escenes, es tenia la sensació que l'hemicicle s'havia convertit en un teatre de vanitats, no en una visió seriosa de la representació real del que s'anomena poble, la seva sobirania i l'obligació de treballar-hi, sinó en una escenificació de lluïment i de pur benefici individual.



Deia Manuel Vásquez Montalbán que “si el sistema s'entesta a considerar el ciutadà un potencial client i consumidor, podríem fer bona aquesta lògica i proposar una militància activa de clients i consumidors convertits en informatitzats insubmisos”.