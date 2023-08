La Roja de futbol femení guanya el Mundial de futbol

Aquest diumenge milions de persones de tots els sexes i edats van aparcar qualsevol tipus d'activitat per estar atentes a la televisió, la ràdio i altres mitjans per gaudir del partit de la final en què la selecció espanyola de futbol femení feia història guanyant el Mundial de futbol a la totpoderosa selecció anglesa, la crida a aconseguir el preat trofeu.

Copa del Món femenina @ep



Un matx en què s'ha pogut apreciar la gran evolució de la selecció espanyola que ha millorat el seu joc de manera extraordinària, sense envejar la masculina. Un equip compacte, amb una magnífica preparació física, un sistema de joc ràpid que havia descol·locat en moltes jugades el rival. Ocasions d'augmentar el nombre de gols no li havien faltat, però el final és el que importa, i la Roja s'ha fet, en un temps rècord, amb el trofeu més gran: ser campiones del món per mèrits propis.



Per sort del futbol femení, amb més esforç, sacrifici i menor sou, han aconseguit augmentar considerablement el nombre de seguidors i aficionats a l'esport del futbol - n'hi ha que s'han fet ara- perquè juguen a futbol extraordinàriament, com així ho han destacat els mitjans de comunicació internacionals. Espanya ha estat reconeguda com una nova potència mundial de futbol femení. El país ha vibrat com mai amb el triomf de la Roja. El 20 d'agost del 2023 serà una data per guardar a la memòria individual i col·lectiva de país en clau femenina, com s'esperava.



La final del Mundial, una fita sense precedents en el futbol femení espanyol, en aquesta ocasió sí que va assistir la Reina Leticia acompanya de la seva filla menor - molt aficionada al futbol- , que va estar present en aquesta celebració, de la qual va gaudir del triomf de la selecció com mostraven les diferents imatges i el seu entusiasme. Rectificar diuen que és una bona actitud. Això és el que ha fet la Reina qui fins ara no estava gaire per la feina com es puc comprovar l'any passat en no assistir al lliurament del trofeu de la Copa de la Reina. La seva primera presència a la final de la copa que porta el seu nom va ser el 2019 i després no se l'ha vist més. La Casa Reial, contestant una pregunta de Catalunyapress sobre l'absència de la Reina a l'edició del 2022, va dir: “Perquè no pot assistir a totes les competicions que porten el seu nom”. Segur? Quan del que es tractava era d'estar a la final perquè la competició porta el seu nom i perquè ella hauria d'ajudar el futbol femení que ja estava aconseguint triomfs i perquè ha de donar suport a qualsevol altre esport de dones, li entra a les seves obligacions. Per això, cal manifestar que la seva presència ha estat valorada i l'acosta als mortals terrenals, com cal.



El 20 d'agost, una altra dona, amb menys presència als mitjans de comunicació, María Pérez , aconseguia la medalla d'or del Mundial de Marxa. Un triomf individual que deixa palès el paper de les dones a l'esport espanyol, dibuixant una corba ascendent que ha portat a l'esport femení al podi dels vencedors. Per això no volia deixar de parlar de María Pérez, una gran esportista amb moltes hores d?entrenament, esforç i sacrifici que s?ha recompensat amb aquesta medalla d?or.