23 J: estem en taules: una sortida constitucional

Per no avorrir, no repetiré les xifres d'escons que cada bloc té: el bloc de la dreta i el bloc presumptament progressista. Sí, perquè anomenar progressista un bloc on hi ha la dreta basca -PNV-; l'esquerra secessionista basca -BILDU-; els supremacistes d'ERC; i l'extrema dreta secessionista catalana de JUNTS; és d'una presumpció més que exagerada i manca de tot rigor polític, per més que els grans mitjans de comunicació hagin comprat aquest embolcall semàntic de “bloc progressista”.

Per les mateixes declaracions de líders polítics de PP i PSOE, parteixo de la base que cap d'ells estaria còmode, i encara menys segur, si han de dependre d'un pròfug de la Justícia que va intentar donar un cop d'estat. Que l'acció política d'un govern, de dretes o d'esquerres, depengui del caprici d'un personatge tan histriònic i irresponsable, com el covard de Puigdemont, seria un aventurerisme pur d'Estat . Cap govern seriós agradarà estar agafat pels… capritxos d'algú tan imprevisible com irrefrenable.

Acceptar el xantatge d'Estat engrandiria el distanciament entre la ciutadania i la política, abisme que ja suma gairebé 11 milions de persones, entre els quals es van abstenir: 10.400.000; els que votem en blanc: 199.245; o nul: 260.972; com a expressió gràfica del “No ens representen” , que ha erigit a l'opció guanyadora sobre el partit majoritari, el PP, que va obtenir 8.091.840 de vots.

Mantenir el pols entre els blocs de PP i PSOE, que ara estan tècnicament en taules, no beneficiarà la ciutadania, i perjudicarà tots dos partits; de la mateixa manera que va perjudicar el PSOE el pacte amb CiU el 1993 i el PP el 1996.

Repetir les eleccions al desembre tampoc no els garantirà sortir de l'empat tècnic entre blocs. El que baixés ERC ho recuperaria JUNTS, i continuaríem amb el bloqueig institucional .

A tots dos partits els suggereixo que apliquin el pensament lateral-creatiu. Si el problema és fiar el funcionament del govern d'Espanya a qui manifesten obertament que la seva missió a la vida és trencar amb Espanya, siguin valents i actuïn en conseqüència. Tenen les eines constitucionals a la mà. Formen ara ja un govern provisional per a 6 mesos, temps suficient per resoldre la gran contradicció de la nostra Carta Magna, que a l'article 2 impedeix la secessió territorial: “La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes” i al seu article 6 no deixa clar quins partits poden participar a les eleccions. La seva literalitat diu: “Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. La seva creació i exercici de la seva activitat són lliures dins del respecte a la Constitució ia la llei”

Les constitucions alemanya, francesa, italiana o dels EUA, per citar-ne només algunes del nostre entorn cultural, prohibeixen explícitament participar en les eleccions generals a partits que pretenguin la divisió del seu territori; i ningú no les ha titllat de fatxes o ha posat en dubte que siguin unes democràcies avançades a l'ús. La Constitució alemanya ho té ben resolt: L'article 9.2 resa: “Es prohibeixen les associacions les finalitats de les quals o l'activitat de les quals contravinguin les lleis penals o que vagin dirigides contra l'ordre constitucional”.

I ho rematen amb l'article 21.2: "Seran anticonstitucionals (verfassungswidrig) els partits que en virtut dels seus objectius o del comportament dels seus afiliats es proposin menyscabar o eliminar l'ordre bàsic demoliberal, o posar en perill l'existència de la República Federal Alemanya" .

La reforma constitucional que proposo consistiria a afegir a l'article 6 de la Constitució Espanyola un subapartat 6.2, copiant l'article 21.2 de la Constitució Alemanya.

El meu plantejament respon al pur sentit comú. Una cosa és mantenir la llibertat de pensament, opinió i expressió, i una altra de molt diferent és mantenir una contradicció constitucional, que ja està fent Espanya ingovernable.

Una cosa és que els secessionistes puguin continuar expressant-se lliurement, i una altra de ben diferent és que l'Estat els pagui, amb els impostos de tots, el manteniment estructural dels seus partits, i els segueixi permetent l'engany col·lectiu als seus electors, als quals es els promet una secessió prohibida expressament a l'article 2 de la CE, que els acaba produint una frustració col·lectiva com la que es va donar el 2017, amb la Repúbliqueta C@t de 8 segons .

El procés és ben senzill:

Primer un govern provisional de PP+PSOE per redactar i aprovar a les Corts la modificació constitucional, per a la qual calen 210 vots, les 3/5 parts del Congrés i el Senat (Art. 87 CE).

Segon la convocatòria dun Referèndum per a la seva aprovació (Art. 167 CE).

Tercer la convocatòria de noves eleccions generals, a les quals ja no podrien concórrer aquells partits que als seus estatuts mantinguin la secessió territorial com a objectiu polític.

En 12 mesos hauríem sortit de l'atzucac polític on ara ens trobem i hauríem resolt el problema. És clar que per això necessitem polítics amb alçada de mires i sentit d'Estat.