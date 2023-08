Un setembre gens meravellós

Si les vacances no han servit a la patida ciutadania per oblidar-se de la política davant la situació que plantejava la denominació del candidat a presidir els governs d'Espanya -ara ja designat pel Rei, a la persona d' Alberto Núñez Feijóo- la tornada a la “normalitat postvacacional segueix la mateixa línia: Feijóo ja té assegurats els 172 vots i n'hi falten 4 per sortir elegit en primera “volta”. Si no ho aconsegueix, segona votació en què el candidat popular podria sortir elegit si aconsegueix més sí que no és. Estem parlant del 26 i 27 de setembre, que han estat les dates acordades per a la celebració del debat d'investidura del candidat Feijóo. per aconseguir convèncer quatre diputats més que els donin els vots.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo @ep



Previ a la sessió al Congrés, a Catalunya se celebrarà l?11 de setembre. La festa nacional s'està preparant com una jornada molt especial de reivindicacions, però també de retrets contra ERC i el partit de Puigdemont, Junts, pel pacte amb socialistes a la composició de la Mesa del Congrés que aquests han venut com un èxit pel tema del català.



La manifestació de la Diada no serà ni festival ni unitària, es veurà. En el fons s'entreveu el possible pacte, si falla la investidura de Feijóo, per fer Pedro Sánchez president d'un govern “progressista” , que ha de comptar amb els vots de força formacions polítiques, inclosa Junts. El cost d'aquesta segona part és tan elevat i de legalitat dubtosa que es fa gairebé impossible. Un batibull de peticions que demanen, entre altres coses des de Junts, és l'amnistia - a la qual s'enfila al carro de la mateixa Laura Borras condemnada per prevaricació. ¿Estarien d'acord a l'hipotètic acord els independentistes que no són de Junts, fins i tot els d'ERC?



Amb tots aquests obstacles, amb les diferències entre Junts i ERC, els esforços d'alguns líders de SUMAR, inclosa la mateixa Yolanda Díaz -que en campanya deia una cosa i ara una altra- per convèncer els de Puigdemont del seu vot, ara es dóna la paradoxa que les coses no són com volien molt ciutadans i ciutadanes que van votar els socialistes perquè Vox no entrés en un possible govern amb el PP, o perquè els socialistes no governessin amb els vots de partits independentistes, i ara resulta que veuen com els seus vots estan sent utilitzats per fer-ho. El plantejament en aquesta situació podria ser: Noves eleccions al gener? Alguns les prefereixen, inclòs el partit de Pablo Iglesias-no Sumar-. Així demanaria primàries, cosa que no interessa a Yolanda Díaz- Ruptura de la coalició? És possible.



Perquè tot vagi quadrant més –la pela és la pela– el PSOE cedeix diputats a Junts perquè formin grup propi i SUMAR cedeix dos diputats a ERC perquè també tingui grup propi. Així podran intervenir com a grup i percebre els diners corresponents per aquest motiu.



Setembre sempre havia estat -i continuarà sent- el mes de la tornada a l'escola, amb les despeses escolars incrementades, els problemes amb les places de professors insuficients, amb la depressió de la reincorporació als llocs de treball. Hi havia una antiga cançó que deia: “Quan arribi setembre tot serà meravellós” que cantava Gelu,



Setembre serà un mes perquè passi el més ràpidament possible per a una bona salut mental de la ciutadania, que no és poca cosa.