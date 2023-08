La tornada a la dura realitat dels “subministradors de vots”

La tornada de vacances per a les famílies comporta entre altres coses buidar-se la butxaca per equipar els seus fills de tot el necessari per a la tornada a l'escola: llibres, material escolar de tota mena, roba i algunes coses més. És un desemborsament important el que han de fer els pares, un bon ensurt econòmic del qual s'han d'anar reposant en tot allò que queda d'any. Algunes famílies solen comprar llibres de segona mà. així la despesa és menor i diuen que es nota. És una bona estratègia no només per estalviar, sinó per contribuir amb el medi ambient: es talen menys arbres.



L'ensurt de les despeses escolars no és l'única problemàtica amb què es toparan de ple, la sanitat és una altra de les preocupacions: llistes d'espera interminables per a prova o visites als especialistes que poden arribar a gairebé un any . I no parlem del temps que els pacients han d'esperar per accedir a la rehabilitació, mesos i mesos, encara que la intervenció tingui caràcter d'urgència. El sistema està col·lapsat i la solució no es veu encara al final del llarg túnel on es troba.

El conseller de Salut, Manel Balcells @ep



El nou conseller de Salut de Catalunya, Manel Balcells , coneixedor del món sanitari, només porta un any al capdavant de la mateixa - anteriorment hi havia estat ocupant un altre càrrec-. No li ve de nou i ja coneix de primera mà les mancances que tenen, que no són poques. És cert que en un any no se solucionen, però, el coneixement li atorga més capacitat perquè sigui més àgil a solucionar els més urgents. La salut continua sent la prioritat de les persones. Aquí cal notar la diferència d'un govern o un altre. És una urgència que no es pot esperar més. Prioritzar en els pressupostos la inversió en sanitat és un deure de qui governa, i un dret que tenen les persones. No es tracta d'anar posant pegats, sinó d'intervenir-hi de manera urgent i global. Governar és prioritzar, solucionar i posar en primer lloc les persones, no les decisions partidistes.



Mentrestant, la vista està posada -per part dels polítics- en si el 26 i 27 de setembre Feijóo podrà ser investit president . Els números no quadren, però no es pot dir que no serà investit, en primera o segona votació. Mentrestant, el líder popular donava el tret de sortida a la rentrée política a la seva Galícia natal, amb un discurs per als seus afins. Del que es tractava era de fer la impressió que el seu lideratge segueix intacte, que té un full de ruta i que està disposat a seguir-lo, encara que el seu discurs canvia més d'una vegada, depenent de les circumstàncies. Això és la política? Això és. Ho fan tots. Els discursos s'acomoden a les necessitats d'ells, no del país, ni dels qui l'han votat. No sé qui va dir que “algunes persones fan promeses només per incomplir-les”. I és la realitat , ho demostra després de les eleccions. La realitat que s'està vivint en política ara, no té res a veure amb els que vol la ciutadania, a la qual considera mers subministradors de vots.