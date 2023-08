Pedro Sánchez dóna l'estocada a Alberto Núñez Feijóo

El candidat Feijóo convida a reunir-se el president en funcions i aspirant a seguir a la Moncloa, Pedro Sánchez, per parlar de la seva possible investidura , una reunió que accepta el líder dels socialistes espanyols. La trobada es porta a terme aquest dimecres al Congrés dels Diputats, un escenari de neutralitat, on a més hi ha també tots els mitjans de comunicació.

Pedro Sánchez a la reunió amb Feijóo @ep

La reunió entre els dos polítics, de menys d'una hora de durada, era l'ocasió perfecta per a Pedro Sánchez : no rebutjar la invitació, i té l'oportunitat públicament de rebutjar les propostes de l'aspirant. Mentre Feijóo ha volgut escenificar que és un home d'estat i es presta a pactar. Passa de voler derogar el sanxisme a pregar el sanxisme. Un canvi d'opinió que ho fa per salvar el país. No serà per salvar-se ell tal com té la seva investidura i una possible crisi interna al seu partit?

En aquesta reunió breu, en què se suposa que un quart d'hora l'hauran dedicat a parlar de les vacances i de com s'ho han passat, Feijóo ha proposat a Sánchez un acord entre els dos grans partits, a fi de la centralitat i que sigui la llista més votada la que pugui governar, és a dir que el deixin governar-hi. El que se suposa que ha indignat Sánchez després de la postura dels populars de no deixar governar els socialistes a Extremadura, les Canàries i més de cent ajuntaments on el PSOE va ser la força més votada i ara li surt amb això el candidat -fallit ?-.

El líder popular li ha lliurat un document de quatre folis en què li plantejava la signatura de sis pactes: de regeneració democràtica; l'Estat de benestar; el sanejament econòmic; la conciliació i ajuts a les famílies; pacte nacional de l'aigua i un pacte territorial, emfatitzant en el seu rebuig “sol·licituds de referèndum d'independència i d'amnistia” . Són els enunciats, perquè pel que sembla les propostes són genèriques sense entrar a concretar les mesures i com es duran a terme. Quatre folis no donen per a gaire més i les calors han frenat la imaginació.

Feijóo proposa a Sánchez que els socialistes donin suport al seu possible govern que tindria una durada de dos anys, del qual formarien part persones independents de reconegut prestigi. La resposta de Sánchez no s'ha fet esperar, i amb aquell somriure de satisfacció que sol prodigar quan creu que ha guanyat la jugada, ha rebutjat la proposta, no sense abans convidant-lo a arribar un pacte per dur a terme abans que finalitzi l'any , la renovació del Poder Judicial, que ja fa massa temps que no es produeix amb el deteriorament corresponent, el cabreig de les seves senyories i l'avís d'Europa perquè es posin d'acord.

La reunió s'ha acabat com s'esperava, encara que alguns tenien la falsa esperança que alguna cosa sortiria. Estava vist que no, no obstant als dos protagonistes els interessava que es produís la trobada, òbviament per raons diferents, però això és fer política. Qui ha guanyat aquesta partida? És evident que Pedro Sánchez. El que té mig lligats els acords amb tots els grups polítics que donaran suport a la seva investidura. Suport que no li sortiran de franc, més aviat tot el contrari. Mentre que Feijóo, volent donar una imatge institucional s'ha reunit amb el líder socialista, que li ha estès la mà per saludar-lo, mentre tenia clar que era la millor ocasió per deixar més sol que la una al candidat nomenat pel Rei. L'estocada ja està donada, i si no es produeix un miracle, Feijóo es quedarà en això, aspirant, el que li portarà, com és habitual en els últims temps al PP, a una crisi en el seu partit i l'assalt de la ambiciosa Isabel Díaz Ayuso. No passarà gaire temps perquè això es produeixi... Temps al temps.